Rio Grande do Sul

Uma nova massa de ar seco deverá trazer uma segunda-feira de sol e nuvens na maior parte do Estado. A exceção fica para as cidades de fronteira com o Uruguai, onde há chance de chuva, sobretudo no litoral Sul. A terça-feira ainda será um dia onde grande parte do Estado terá sol e nuvens com a manutenção das temperaturas mais elevadas. Apesar da chuva ainda se manter muito na fronteira com o Uruguai, um pouco mais de cidades do Sul e da Campanha terão chuva. Quarta apesar do sol aparecer, vamos ter passagem de frente fria trazendo momentos de chuva. Pontos com chuva forte e temporais, sobretudo na Campanha e Oeste.

Porto Alegre

O ar seco que predomina nesta segunda-feira de sol e nuvens e as temperaturas aumentam ao longo do dia. O tempo seco sol e nuvens se mantém na Capital ao longo da terça-feira. A chuva na Grande Porto Alegre pode voltar no decorrer da quarta-feira, dia onde o sol ainda aparece, mas nuvens carregadas devem retornar com chance de chuva.