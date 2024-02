Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O vento predomina do quadrante Norte/Noroeste reforçando o ar quente nos Vales com projeção de máxima ao redor de 40°C. Nas áreas de fronteira com o Uruguai as nuvens predominam por conta da aproximação de uma frente fria, com risco de pancadas de chuva e temporais isolados. Na Metade Norte e Leste o sol predomina em grande parte do dia, com expectativa de grande desconforto por conta do calor excessivo associado à umidade mais alta. Entre a tarde e a noite há risco de tempestades isoladas com chuva irregular e vendavais com potencial de danos.

Porto Alegre

A semana começa escaldante, com previsão de calor excessivo. O calor e a umidade acentuam o desconforto. A MetSul adverte para elevado risco de tempestades com chuva e vento forte. Entre a terça e a quarta o vento muda para o quadrante Sul/Leste e favorece o declínio da temperatura, com pancadas de chuva e mais temporais.