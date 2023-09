Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A semana começa com sol e calor por grande parte do Estado e, desde o amanhecer, a temperatura estará alta. A previsão é de uma tarde muito abafada devido à temperatura e umidade elevada. Essa combinação de umidade e calor irá formar nuvens de grande desenvolvimento vertical com previsão de pancadas de chuva e temporais isolados. No Oeste, na Campanha e na Zona Sul, a instabilidade atinge um número maior de cidades e começa mais cedo. Na Metade Norte, a tendência é de a instabilidade ser mais isolada e passageira.

Porto Alegre

O tempo fica abafado desde cedo, com previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Não se afasta eventos isolados de forte intensidade. O maior potencial de chuva é para amanhã, com risco de temporais e chuva volumosa em alguns pontos. A semana será abafada e de tempo instável.