fechamento

Cooperativismo

Começa nesta segunda-feira e segue até quarta, em Porto Alegre, a 2ª Semana de Competitividade, promovida pelo Sistema Ocergs no BarraShoppingSul. A programação reúne palestrantes como o especialista em tecnologia Ronaldo Lemos; a fundadora da RM Cia 360, Rachel Maia; a CMO Bia Bottesi, eleita Melhor Profissional de Marketing no Prêmio iBest 2025; e o CEO do PH Advisory Group, Paulo Hermann, que assume a Secretaria da Agricultura do Estado em janeiro.

Empregos

O Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza cerca de 1,6 mil vagas de emprego, sendo 72 para pessoas com deficiência. A programação inclui a quinta edição do Feirão da Maturidade 50/60+, com aproximadamente 250 oportunidades para profissionais acima de 50 anos. O evento ocorre nesta segunda-feira, das 9h às 16h, no Espaço de Oportunidades do Sine (rua Uruguai, 83), com participação de dez empresas. O encaminhamento é gratuito, mediante apresentação de documento com foto.

Nota Fiscal Gaúcha

Com 14 anos de atuação, o programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) está próximo de alcançar 4,5 milhões de cadastrados, quase metade da população gaúcha. Administrada pela Receita Estadual, a iniciativa incentiva a inclusão do CPF na nota fiscal e oferece benefícios como descontos no IPVA, Receita Certa e Receita da Sorte, que distribui prêmios instantâneos no comércio.

Impostos

Contribuintes de Porto Alegre podem regularizar dívidas municipais por meio de dois programas. O Acordo MPOA oferece descontos de até 80% sobre juros e multas de débitos de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo (TCL) em execução fiscal, além de parcelamento em até 54 vezes. Já o Programa de Otimização da Arrecadação do ISS (POAISS) prevê abatimento de até 95% em multas e juros para pagamento à vista e de 90% para parcelamento. O prazo de adesão às duas iniciativas termina em 21 de dezembro.

Vale do Taquari