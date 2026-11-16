Jornal do Comércio

A semana na Grande Porto Alegre começa com mais um dia em que as nuvens aparecem em mais em momentos do dia, mas também permitem aberturas de sol. Essa variação de nuvens ocorre devido à umidade que vem do mar. As temperaturas mais elevadas permanecem pela região trazendo mais uma tarde quente, calor esse que aumenta de intensidade nesta terça-feira, passando da casa dos 30°C. No final do dia pode ter pancadas de chuva com temporais justamente devido o maior calor.