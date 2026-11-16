Morreu na noite de quinta-feira, em São Paulo, a cantora
Claudette Soares,
aos 91 anos, por causas naturais. A informação foi confirmada pela equipe da cantora, que afirmou que a artista "foi dormir e não acordou". Mais cedo, no mesmo dia, a cantora havia sido lançado o álbum de inéditas O Mundo É Ruim pra Quem Não Sabe Esperar. A carioca Claudette Soares construiu uma trajetória de mais de oito décadas, transitando com naturalidade por gêneros como o baião, a bossa nova, o samba, o jazz e a canção romântica. Deu os primeiros passos na música ainda na infância, durante os anos 1940, em programas radiofônicos. Na década seguinte, recebeu do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, o título de 'Princesinha do Baião'. Em 1960, atendendo a um convite de Ronaldo Bôscoli, integrou o elenco de A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor, espetáculo que ajudou a consolidar a bossa nova. Cantou ao lado de nomes como João Donato, Baden Powell, Luiz Eça, Sivuca e César Camargo Mariano, e emprestou sua voz a composições de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, entre outros.
A cantora
Anitta
venceu como Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa no Grammy Latino 2026. A brasileira levou o gramofone por Equilibrivm, disco que também concorreu à categoria de Álbum do Ano, vencida por Rosalía com Lux. Além dela, nomes como Urias, Criolo, Emicida, Lauana Prado e Leci Brandão foram vencedores em categorias de língua portuguesa. A trilha sonora de O Agente Secreto, representante do Brasil no Oscar, foi vencedora na categoria de Melhor Música para Mídia Visual.
Anitta
venceu como Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa no Grammy Latino 2026. A brasileira levou o gramofone por Equilibrivm, disco que também concorreu à categoria de Álbum do Ano, vencida por Rosalía com Lux. Além dela, nomes como Urias, Criolo, Emicida, Lauana Prado e Leci Brandão foram vencedores em categorias de língua portuguesa. A trilha sonora de O Agente Secreto, representante do Brasil no Oscar, foi vencedora na categoria de Melhor Música para Mídia Visual.
O escritor e médico
Drauzio Varella
é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). O cancerologista de 83 anos era franco favorito em uma das eleições mais disputadas dos últimos anos na instituição - concorriam 18 autores, entre eles o dramaturgo Sérgio Fonta e a artista plástica Anna Bella Geiger. Drauzio, que concorria pela primeira vez, venceu com 29 votos, contra oito de Fonta. A vaga para a cadeira de número 32 foi aberta após a morte do jornalista Zuenir Ventura, em setembro. Autor de best-sellers como Estação Carandiru, Drauzio Varella é referência na divulgação científica, tendo sido pioneiro na comunicação acessível de boas práticas da medicina por meio da televisão e da imprensa. A posse do novo imortal será apenas no ano que vem, após a ABL retornar de um período de recesso.
Drauzio Varella
é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). O cancerologista de 83 anos era franco favorito em uma das eleições mais disputadas dos últimos anos na instituição - concorriam 18 autores, entre eles o dramaturgo Sérgio Fonta e a artista plástica Anna Bella Geiger. Drauzio, que concorria pela primeira vez, venceu com 29 votos, contra oito de Fonta. A vaga para a cadeira de número 32 foi aberta após a morte do jornalista Zuenir Ventura, em setembro. Autor de best-sellers como Estação Carandiru, Drauzio Varella é referência na divulgação científica, tendo sido pioneiro na comunicação acessível de boas práticas da medicina por meio da televisão e da imprensa. A posse do novo imortal será apenas no ano que vem, após a ABL retornar de um período de recesso.