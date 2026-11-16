Morreu na noite de quinta-feira, em São Paulo, a cantora

Claudette Soares,

aos 91 anos, por causas naturais. A informação foi confirmada pela equipe da cantora, que afirmou que a artista "foi dormir e não acordou". Mais cedo, no mesmo dia, a cantora havia sido lançado o álbum de inéditas O Mundo É Ruim pra Quem Não Sabe Esperar. A carioca Claudette Soares construiu uma trajetória de mais de oito décadas, transitando com naturalidade por gêneros como o baião, a bossa nova, o samba, o jazz e a canção romântica. Deu os primeiros passos na música ainda na infância, durante os anos 1940, em programas radiofônicos. Na década seguinte, recebeu do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, o título de 'Princesinha do Baião'. Em 1960, atendendo a um convite de Ronaldo Bôscoli, integrou o elenco de A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor, espetáculo que ajudou a consolidar a bossa nova. Cantou ao lado de nomes como João Donato, Baden Powell, Luiz Eça, Sivuca e César Camargo Mariano, e emprestou sua voz a composições de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Roberto Carlos e Erasmo Carlos, entre outros.

A cantora



Anitta



venceu como Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa no Grammy Latino 2026. A brasileira levou o gramofone por Equilibrivm, disco que também concorreu à categoria de Álbum do Ano, vencida por Rosalía com Lux. Além dela, nomes como Urias, Criolo, Emicida, Lauana Prado e Leci Brandão foram vencedores em categorias de língua portuguesa. A trilha sonora de O Agente Secreto, representante do Brasil no Oscar, foi vencedora na categoria de Melhor Música para Mídia Visual.

O escritor e médico



Drauzio Varella



é o novo imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). O cancerologista de 83 anos era franco favorito em uma das eleições mais disputadas dos últimos anos na instituição - concorriam 18 autores, entre eles o dramaturgo Sérgio Fonta e a artista plástica Anna Bella Geiger. Drauzio, que concorria pela primeira vez, venceu com 29 votos, contra oito de Fonta. A vaga para a cadeira de número 32 foi aberta após a morte do jornalista Zuenir Ventura, em setembro. Autor de best-sellers como Estação Carandiru, Drauzio Varella é referência na divulgação científica, tendo sido pioneiro na comunicação acessível de boas práticas da medicina por meio da televisão e da imprensa. A posse do novo imortal será apenas no ano que vem, após a ABL retornar de um período de recesso.