fechamento

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Trabalho

Os cartões de vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA) terão mudanças a partir de 7 de novembro. A principal é a aceitação de cartões de diferentes operadoras em qualquer maquininha habilitada para processar esse tipo de pagamento. A transição começou em maio e vai até novembro, quando completa um ano da assinatura do decreto que atualizou o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).



Planalto



O deputado federal eleito André Janones (Rede-MG) publicou no fim da noite do domingo, 1º de novembro, no X, um texto em que explica porque não será ministro do quarto mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Janones disse que não poderia ter amarras do cargo nem ficar preso em compromissos burocráticos. Segundo ele, o único lugar em que conseguirá entregar a Lula o que entregou no segundo turno da eleição é na Câmara dos Deputados.



Flávio Bolsonaro



As investigações sobre a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos após a derrota nas eleições presidenciais apontam que um ex-agente do serviço de inteligência do governo de Israel participou da operação. A informação foi veiculada pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo (1º). Segundo a reportagem, o ex-agente do Mossad Menachem Booky Halevy era um dos passageiros de uma van que cruzou a fronteira do Brasil com a Argentina minutos antes da passagem do veículo que levava Flávio Bolsonaro e sua família.



Daniel Vorcaro



A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro anunciou nesta segunda-feira, 2, que apresentou uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos citando violações à sua dignidade e pedindo intervenção junto ao Estado brasileiro para a revogação de sua prisão. A CIDH é um órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA) destinado à proteção dos direitos humanos, mas não tem poder para determinar a adoção de ações pelo Judiciário brasileiro.



Petróleo



A Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), estatal de petróleo dos Emirados Árabes Unidos, anunciou uma aliança estratégica com a OpenAI e a G42, holding sediada nos EAU, e afirmou ter se tornado a primeira empresa de energia do mundo a implementar a plataforma avançada OpenAI Frontier. O acordo foi formalizado em Abu Dhabi durante a Exposição e Conferência Internacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADIPEC).



Informação

"Em todo o mundo, jornalistas continuam pagando um preço exorbitante por dizerem a verdade, o alerta foi feito nesta segunda-feira (2) pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ao marcar o Dia Internacional pelo Fim da Impunidade dos Crimes Contra Jornalistas. A data foi criada em homenagem aos franceses Ghislaine Dupont e Claude Verlon, da Rádio França Internacional (RFI), que foram assassinados em 2 de novembro de 2013, no Mali.