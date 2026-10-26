Minas Gerais

O estado mineiro novamente confirma sua vocação como uma espécie de espelho das eleições presidenciais e é o único do Brasil a registrar, entre o primeiro e o segundo turno, uma virada a favor do presidente Lula (PT), reeleito ontem. No último dia 4, Flávio Bolsonaro (PL) havia vencido no estado, conquistando 48,24% dos votos válidos, ante 43,33% de Lula. Neste domingo, com 99,84% das urnas apuradas, o petista conquista 50,41% dos votos válidos em Minas, contra 49,39% de Flávio.

Empate técnico

A apuração do 2º turno das Eleições 2026 chegou a um cenário de extrema igualdade na disputa pela Presidência da República. Com 47,24% das seções eleitorais totalizadas em todo o País, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados com 50,00% dos votos válidos cada. Na contagem absoluta, o candidato à reeleição figurou com uma vantagem momentânea de 4.700 votos em relação ao adversário do Partido Liberal.

Governadores à direita

O presidente reeleito, Lula (PT), deve conviver com uma base de governadores mais à direita. PL, o PP e o Republicanos, partidos alinhados ao bolsonarismo, vão governar 14 estados onde vivem 138 milhões de brasileiros, o equivalente a 64% da população do País. PP e Republicanos conquistaram novos governos estaduais neste domingo. Com as vitórias no primeiro turno em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso, e no segundo turno no Espírito Santo, o Republicanos será a legenda que mais vai governar brasileiros nos estados.

Ocorrências eleitorais

O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou 548 ocorrências relacionadas às eleições até as 18h de ontem, durante o segundo turno. Segundo o balanço atualizado, 131 pessoas foram conduzidas, e R$ 1.897,00 em dinheiro foram apreendidos, além de 863 materiais de campanha e sete veículos. O Rio Grande do Sul foi o estado com o maior número de ocorrências, com 51 casos, seguido de Mato Grosso do Sul (41), Mato Grosso (36), Pernambuco (36) e Paraíba (32).

Obituário

O acordeonista e compositor Oswaldinho do Acordeon, nome artístico de Oswaldo de Almeida e Silva, morreu aos 72 anos. Nascido em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, era dono de reconhecida técnica e versatilidade. Oswaldinho expandiu os horizontes da sanfona ao transitar por diferentes estilos, aproximando a tradição nordestina de sonoridades da música clássica, do jazz e do rock.