fechamento

Reciclagem

Projetos de impacto social podem se inscrever até 31 de outubro para receber recursos do Banco do Brasil (BB) que abriu edital de 2026 do Programa Mãos Dadas. A iniciativa também inclui projetos de saúde e, a partir deste ano, empreendimentos de reciclagem e de economia circular. Podem participar iniciativas que já tenham sido aprovadas nos mecanismos de incentivo fiscal previstos no regulamento de cada modalidade.

FMI

O FMI informou que países-membros defenderam o aumento do apoio a economias que enfrentam dificuldades de financiamento de curto prazo, afetadas por impactos negativos de guerras e por preços elevados de energia, e alertaram que os riscos para a economia global seguem inclinados para baixo. O comunicado ressalta que a economia mundial tem resistido melhor do que o esperado a uma sequência de choques, mas que a resiliência "não pode ser dada como certa".

Energia solar

O Brasil poderá atingir um dos menores custos do mundo para a geração de energia solar firme, com cerca de US$ 41 por megawatt-hora (MWh) em 2035, ficando atrás apenas da China, segundo projeções da Agência Internacional de Energia Renovável (Irena), informou a Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar) .O cálculo considera a combinação entre geração fotovoltaica e sistemas de armazenamento em baterias, com confiabilidade de 95%.

Agronegócio

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) defende que a COP31 marque "avanço concreto" na implementação do Acordo de Paris, mais de dez anos após sua assinatura. A proposta integra o posicionamento do setor agropecuário brasileiro para a 31ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), que ocorrerá de 9 a 20 de novembro, em Antalya, na Turquia, no documento "Agropecuária Brasileira no Acordo de Paris - COP31".

Trabalho infantil

Cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes brasileiros estavam em situação de trabalho infantil em 2025, segundo dados do IBGE, divulgados nesta sexta-feira. O contingente de 1,499 milhão é o menor da série histórica do IBGE, iniciada em 2016. O total representa 4,0% das crianças e jovens de 5 a 17 anos do país, que somam 37,8 milhões, também a menor taxa em quase uma década.