fechamento

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- Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 00:25

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Reciclagem

Projetos de impacto social podem se inscrever até 31 de outubro para receber recursos do Banco do Brasil (BB) que abriu edital de 2026 do Programa Mãos Dadas. A iniciativa também inclui projetos de saúde e, a partir deste ano, empreendimentos de reciclagem e de economia circular. Podem participar iniciativas que já tenham sido aprovadas nos mecanismos de incentivo fiscal previstos no regulamento de cada modalidade.
Reciclagem
Projetos de impacto social podem se inscrever até 31 de outubro para receber recursos do Banco do Brasil (BB) que abriu edital de 2026 do Programa Mãos Dadas. A iniciativa também inclui projetos de saúde e, a partir deste ano, empreendimentos de reciclagem e de economia circular. Podem participar iniciativas que já tenham sido aprovadas nos mecanismos de incentivo fiscal previstos no regulamento de cada modalidade.
FMI
O FMI informou que países-membros defenderam o aumento do apoio a economias que enfrentam dificuldades de financiamento de curto prazo, afetadas por impactos negativos de guerras e por preços elevados de energia, e alertaram que os riscos para a economia global seguem inclinados para baixo. O comunicado ressalta que a economia mundial tem resistido melhor do que o esperado a uma sequência de choques, mas que a resiliência "não pode ser dada como certa".
Energia solar
O Brasil poderá atingir um dos menores custos do mundo para a geração de energia solar firme, com cerca de US$ 41 por megawatt-hora (MWh) em 2035, ficando atrás apenas da China, segundo projeções da Agência Internacional de Energia Renovável (Irena), informou a Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar) .O cálculo considera a combinação entre geração fotovoltaica e sistemas de armazenamento em baterias, com confiabilidade de 95%.
Agronegócio
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) defende que a COP31 marque "avanço concreto" na implementação do Acordo de Paris, mais de dez anos após sua assinatura. A proposta integra o posicionamento do setor agropecuário brasileiro para a 31ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), que ocorrerá de 9 a 20 de novembro, em Antalya, na Turquia, no documento "Agropecuária Brasileira no Acordo de Paris - COP31".
Trabalho infantil
Cerca de 1,5 milhão de crianças e adolescentes brasileiros estavam em situação de trabalho infantil em 2025, segundo dados do IBGE, divulgados nesta sexta-feira. O contingente de 1,499 milhão é o menor da série histórica do IBGE, iniciada em 2016. O total representa 4,0% das crianças e jovens de 5 a 17 anos do país, que somam 37,8 milhões, também a menor taxa em quase uma década.