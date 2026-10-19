A Pinacoteca Ruben Berta (Duque de Caxias, 973) recebe a exposição



Entre Portos/Tussenhavens:



diálogos entre Brasil e Países Baixos. A mostra propõe um painel sobre o intercâmbio visual, o deslocamento de artistas e as marcas da expansão colonial entre os dois territórios ao longo de quase quatro séculos. A curadoria de Fernanda Soares da Rosa e Ricardo Henrique Ayres Alves articula peças dos séculos XVII e XVIII preservadas em acervos gaúchos com a produção de artistas contemporâneos brasileiros que atuaram nos Países Baixos, como Claudio Goulart e Flavio Pons. Entre os destaques do acervo histórico estão a pintura a óleo O Rejalma (1673, foto), de Jeronimus Van Diest — uma das obras mais antigas sob custódia pública no Rio Grande do Sul —, e a gravura cartográfica Accuratissima Brasilia Tavola (1633), de Henricus Hondius, cedida pelo Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo da UFPel. A entrada é franca.

Os ingressos para a programação de reabertura do



Theatro São Pedro



já estão à venda. Fechado para reformas desde março de 2025, o espaço cultural será reaberto ao público em 26 de novembro e reúne na semana de reinauguração espetáculos locais e nacionais de música, teatro e dança. No dia 27 de novembro (sexta-feira), o palco reformado recebe o espetáculo de dança contemporânea Como Água, com direção de Suely Machado. No dia seguinte, sábado, a cantora e compositora Adriana Calcanhotto apresenta um show intimista de voz e violão. Já o domingo, dia 29, será de Todas as Minhas Mortes, novo solo teatral de Julio Conte, com direção de Marcelo Restori. As entradas para essas atrações estão à venda no site da casa ou na bilheteria física do espaço, por valores entre R$ 20,00 e R$ 100,00. Além dos espetáculos citados, nos dias 5 e 6 de dezembro, o musical Piaf, Eu Não Me Arrependo, protagonizado por Laila Garin sobe ao palco do espaço. A venda de ingressos para o musical será aberta em novembro.

O grupo



Bisele Klezmer



se apresenta na próxima quarta-feira, às 20h, no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). Sob a direção musical do pianista Guilherme Goldberg, o ensemble traz a Porto Alegre um mosaico sonoro que une a música judaico-europeia (klezmer), sonoridades do Oriente Médio e a brasilidade acústica. Ingressos a partir de R$ 30,00 no Sympla. Com formação composta por violino, clarinete, piano, contrabaixo, bateria e vozes, a apresentação reúne arranjos refinados, canções poéticas e temas instrumentais vibrantes, incluindo o single Troptyanka. O nome da formação deriva do termo em iídiche bisele ("um pouquinho"), sintetizando a proposta de integrar múltiplas heranças culturais e geográficas sem fronteiras rígidas.