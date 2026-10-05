Câmara Municipal

Seis vereadores de Porto Alegre foram eleitos deputados e interromperão seus mandatos em 2027, dando espaço aos seus suplentes. Cinco deles saltaram à Assembleia Legislativa: Natasha (PT), Karen Santos (PSOL), Comandante Nádia (PL), Moisés Barboza (PSDB) e Ramiro Rosário (Novo). Jessé Sangalli (PL), que foi o parlamentar mais votado da Câmara Municipal de Porto Alegre em 2024, foi o único vereador postulante a deputado federal a obter êxito.

Câmara Municipal 2

No lugar de Natasha, assumirá Jane Pilar (PCdoB). Já Karen dará espaço a Paulo Brack (PSOL), que tentou eleger-se deputado federal neste ano, mas não obteve êxito. O mesmo acontece com Júlia Zardo (Novo), que não conseguiu conquistar uma vaga no Congresso Nacional e ocupará a cadeira de Ramiro. Nádia e Jessé darão espaço a Fabiano Rheinheimer (PL) e Paulo Figueiró (PL). Por fim, Moisés passará o bastão a Matheus Xavier (PSDB).

Renan Calheiros

Senador das Alagoas, um dos principais líderes políticos da história do estado, Renan mantinha sua cadeira no Senado há quatro mandatos, desde 1995, e ocupou por quatro vezes a presidência da casa. O emedebista foi tomou posse pela primeira vez em 1995. Antes, foi deputado estadual, deputado federal e ministro da Justiça, no governo de Fernando Henrique Cardoso.

Bolsonaro x Lula

Aliados de Flávio Bolsonaro (PL) venceram as eleições para governador no primeiro turno em 10 estados, número que pode chegar a 11 caso seja confirmada a vitória de Douglas Ruas no Rio de Janeiro, o resultado depende do julgamento de um recurso. Já os aliados do presidente Lula (PT), que disputa o segundo turno da eleição presidencial contra Flávio, saíram vitoriosos em cinco estados na primeira etapa da eleição. Outros quatro governadores eleitos se declararam neutros em relação à eleição presidencial.

Mulheres governadoras

Reeleita como governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) foi a única candidata ao Executivo estadual a ganhar a eleição ainda no primeiro turno. Além dela, concorriam outras 33 candidatas. Dessas, apenas quatro chegaram ao segundo turno: Mailza Assis (PP), que concorre ao governo do Acre, Professora Maria do Carmo (PL), no Amazonas, Celina Leão (PP), que concorre ao governo do Distrito Federal, e Professora Dorinha (União Brasil), em Tocantins.