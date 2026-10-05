em foco 1 edição

As primeiras horas das



Eleições 2026,



na manhã deste domingo, foram movimentadas, mas com fluxo rápido de eleitores no maior colégio eleitoral de Porto Alegre, o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, no bairro Moinhos de Vento. Antes das 8h, horário oficial de início das votações, já havia cerca de 40 pessoas aguardando a abertura dos portões. Em meio às 27 sessões, não eram poucas as histórias de famílias que transmitiam o significado cívico da data às próximas gerações, com pais comparecendo às urnas ao lado dos filhos. Votando pela primeira vez, Athos Lopes, de 17 anos, veio acompanhado do pai e da irmã mais nova, de 9 anos. Segundo ele, “a importância de votar, mesmo sem a obrigatoriedade, é necessária para exercermos o nosso poder enquanto cidadãos”.

Outras famílias trouxeram filhos que ainda não estão em idade de votar, ou jovens que vieram exercer o



primeiro voto.



Anita, de 17 anos, e sua irmã Victoria Rosito, de 22, compareceram ao Bom Conselho para votar no início da manhã. “Votar é muito importante. É uma responsabilidade”, afirma Anita, que votou hoje pela primeira vez. “O processo em si foi tranquilo, mas esse ambiente sempre gera uma certa ansiedade, dada a importância da votação”, complementa Victoria. No decorrer da manhã, o movimento se intensificou, mas nada fora do normal. Miles Moraes, de 23 anos, comenta que neste ano veio cedo para não pegar fila. “Ano passado fiquei três horas esperando para votar. Esse ano viemos de manhã para evitar filas”.

O colégio também é tradicional por receber muitos idosos em

dia de eleição.

Maria de Jesus da Cruz Lopes de Sousa, de 79 anos, veio acompanhada do esposo, Origenes Lopes de Sousa, de 71. Mesmo sem a obrigatoriedade do voto, a eleitora destaca a importância do ato. “Votar é um direito, assim podemos confirmar nosso direito de escolher quem comanda o nosso País. Enquanto eu puder votar e estiver apta, virei!”. A expectativa era de, até o fim do dia, receber cerca de dez mil eleitores. A escola conta com 27 seções eleitorais, divididas entre os diferentes prédios e estruturas do Bom Conselho. Segundo Margareth Benin da Silva, administradora do prédio e funcionária da escola há 20 anos, a manhã foi tranquila, com fluxo moderado de pessoas. “Está tudo indo bem, consegui até uma brecha para votar”, comenta. (Marina Mugnol)