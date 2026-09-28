O anteprojeto de decoração e design de interiores do

Teatro de Arena

(Borges de Medeiros, 835) será apresentado à comunidade artística e seus frequentadores na próxima quarta-feira, às 19h. A iniciativa é desenvolvida pela Casa Leksio e abre espaço para a manifestação dos presentes sobre possíveis alterações no espaço. Coordenado pela designer Marindia Romero e pelo arquiteto Paulo Renato Silva, o anteprojeto é fruto de dez meses de pesquisa e propõe soluções de acessibilidade, iluminação, acústica e mobiliário. O desafio central do trabalho é equilibrar a preservação da identidade de um dos palcos mais simbólicos das artes cênicas gaúchas, inaugurado em 1967 e histórico núcleo de resistência, com as demandas contemporâneas de autonomia e conforto para o público e para os artistas. O evento tem entrada franca e não há necessidade de inscrição prévia.