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em foco

- Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 00:25

em foco

Elementos arquitetônicos e afetivos do local serviram como referência para as escolhas das novas propostas estruturais.

Elementos arquitetônicos e afetivos do local serviram como referência para as escolhas das novas propostas estruturais.


/CASA LEKSIO/DIVULGAÇÃO/JC
O anteprojeto de decoração e design de interiores do

Teatro de Arena
O anteprojeto de decoração e design de interiores do
Teatro de Arena
(Borges de Medeiros, 835) será apresentado à comunidade artística e seus frequentadores na próxima quarta-feira, às 19h. A iniciativa é desenvolvida pela Casa Leksio e abre espaço para a manifestação dos presentes sobre possíveis alterações no espaço. Coordenado pela designer Marindia Romero e pelo arquiteto Paulo Renato Silva, o anteprojeto é fruto de dez meses de pesquisa e propõe soluções de acessibilidade, iluminação, acústica e mobiliário. O desafio central do trabalho é equilibrar a preservação da identidade de um dos palcos mais simbólicos das artes cênicas gaúchas, inaugurado em 1967 e histórico núcleo de resistência, com as demandas contemporâneas de autonomia e conforto para o público e para os artistas.  O evento tem entrada franca e não há necessidade de inscrição prévia.
O cantor
Netinho de Paula
foi diagnosticado com câncer e deverá interromper temporariamente a agenda de shows para passar por uma cirurgia. O cantor de 56 anos falou pela primeira vez sobre a doença neste sábado, durante apresentação do projeto Samba 90 Graus, em Manaus. No palco, Netinho disse inicialmente que se tratava de um câncer nas amígdalas. Ao portal UOL, porém, a assessoria do artista afirmou que se trata de um tumor na tireoide, pequena glândula localizada na parte anterior do pescoço e responsável pela produção de hormônios que participam da regulação do metabolismo. Durante o show em Manaus, Netinho (que se consagrou no Negritude Júnior antes de seguira carreira solo) afirmou estar calmo diante do diagnóstico e disse que deverá se afastar dos palcos por cerca de 30 dias para realizar o procedimento.

Nesta terça-feira, às 19h, a

Fundação Ecarta

(João Pessoa, 943) recebe a abertura simultânea das exposições Corpo como método, de Wagner Costa, e O Fundo do Pulmão, de Alex Domingues. Com entrada franca, a programação da noite começa uma hora antes da abertura oficial, às 18h, com um bate-papo reunindo os artistas e as curadoras Fernanda Albuquerque e Beatriz Martini. A visitação segue aberta até 1º de novembro, de terça a domingo, das 10h às 18h. Em Corpo como método, o arquiteto e artista visual Wagner Costa apresenta instalações, desenhos, fotografias e obras bidimensionais que tomam os contornos e vazios do próprio movimento corporal para investigar a relação com o espaço. Já no Projeto Potência, dedicado à criação contemporânea, Alex Domingues exibe a videoinstalação O Fundo do Pulmão. A obra constrói uma narrativa em looping com criaturas míticas sem rosto para transformar o ato fisiológico da respiração em uma reflexão poética sobre repetição e finitude.