Nesta terça-feira, às 19h, a
Fundação Ecarta
(João Pessoa, 943) recebe a abertura simultânea das exposições Corpo como método, de Wagner Costa, e O Fundo do Pulmão, de Alex Domingues. Com entrada franca, a programação da noite começa uma hora antes da abertura oficial, às 18h, com um bate-papo reunindo os artistas e as curadoras Fernanda Albuquerque e Beatriz Martini. A visitação segue aberta até 1º de novembro, de terça a domingo, das 10h às 18h. Em Corpo como método, o arquiteto e artista visual Wagner Costa apresenta instalações, desenhos, fotografias e obras bidimensionais que tomam os contornos e vazios do próprio movimento corporal para investigar a relação com o espaço. Já no Projeto Potência, dedicado à criação contemporânea, Alex Domingues exibe a videoinstalação O Fundo do Pulmão. A obra constrói uma narrativa em looping com criaturas míticas sem rosto para transformar o ato fisiológico da respiração em uma reflexão poética sobre repetição e finitude.