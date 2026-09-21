fechamento

JC

Petrobras



A Petrobras informou neste domingo que as atividades na Margem Equatorial estão em fase de pesquisa exploratória e que os estudos realizados não identificaram impactos socioambientais diretos sobre comunidades ou terras indígenas em razão da atividade no bloco FZA-M-59, na bacia do Foz do Amazonas. O Ministério Público Federal (MPF) pediu ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) a suspensão imediata da licença de perfuração de petróleo concedida à estatal para o bloco, que fica na Margem Equatorial. A Petrobras anunciou, em 14 de agosto, a descoberta de petróleo de boa qualidade no poço de Morpho.



Inteligência Artificial



A Accenture e a Anthropic anunciaram neste sábado o investimento de pelo menos US$ 1 bilhão cada, ao longo de cinco anos, em segurança de inteligência artificial (IA). Segundo comunicado, as empresas firmaram uma parceria para formar uma equipe de avaliadores integrados, que trabalhará ao lado das equipes internas e dos parceiros de segurança da Anthropic para avaliar modelos, realizar testes de red teaming (simulação de ataques) e de alinhamento, bem como testar os mecanismos de segurança dos modelos.



Itália



A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou neste domingo que em breve apresentará ao seu governo uma medida que limitará o número de estudantes estrangeiros nas salas de aula e proibirá o uso de burcas e niqabs nas escolas do país.Meloni informou à ala jovem de seu partido, o Irmãos da Itália, que a medida também tornará obrigatórias as aulas de língua italiana para pais de estudantes estrangeiros que enfrentam "sérias dificuldades de integração no sistema escolar".



Infraestrutura



O próximo presidente herdará uma extensa carteira de concessões de infraestrutura que o atual governo prometeu levar a leilão em 2026, mas não conseguiu tirar do papel. Projetos de rodovias, ferrovias, portos e hidrovias foram adiados e agora avançam para 2027 ou até para os anos seguintes, somando ao menos R$ 204 bilhões de investimento previsto. Os atrasos atingem alguns dos principais projetos anunciados pela gestão Lula. Dos 13 leilões rodoviários inicialmente previstos para este ano, a expectativa agora é realizar sete.



Caso Master



Mensagens de Daniel Vorcaro, do Banco Master, indicam que ele encomendou certificados internacionais de vacinação contra a febre amarela com data retroativa de aplicação das doses. Os diálogos obtidos pela Folha de S.Paulo foram trocados com Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o Sicário, que a Polícia Federal apontava como chefe da milícia particular do ex-banqueiro. As conversas aconteceram em dezembro de 2024, menos de um ano antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez no escândalo do Master, em novembro de 2025. Já Sicário foi preso em março deste ano e se suicidou na carceragem da Polícia Federal de Minas Gerais.



Banco Central



O Banco Central divulgou nesta sexta-feira (18) alterações nas regras do Pix e, entre as novidades, endureceu regras de adesão e permanência no sistema de pagamentos e passou a prever a exclusão imediata de instituições em caso de penalidade -hoje o prazo é de 30 dias.A norma divulgada pelo BC permite, que a partir de 1º de julho de 2027, quem tem conta-salário poderá fazer pagamentos por meio do Pix Automático. No entanto, permanece vedado o recebimento de outras transações Pix na conta-salário, exceto as enviadas pelo Tesouro Nacional e decorrentes de devoluções.