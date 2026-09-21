Em alusão ao Dia Europeu das Línguas, a
Sala Redenção
(Eng. Luiz Englert, 333) exibe a partir desta segunda-feira a mostra Línguas europeias, com sessões às 13h30min e 16h. A programação apresenta longas-metragens em francês, grego, finlandês, alemão, português, espanhol, italiano e inglês. A entrada é franca e aberta à comunidade. A seleção contempla títulos reconhecidos em festivais internacionais, como o francês Vingt dieux (2024), de Louise Courvoisier, o finlandês Folhas de outono (2023), de Aki Kaurismäki, e o espanhol Cerdita (2022), de Carlota Pereda. A iniciativa tem parceria da Aliança Francesa, Goethe-Institut, Instituto Cervantes, Consulado Italiano e Sesc. Confira a programação e horários de exibição nos sites da Sala Redenção e do JC.
O Instituto Ling (João Caetano, 440) recebe, nesta quarta-feira e na seguinte (dia 30), das 19h às 21h, o curso
Histórias da Música Brasileira
- Os Festivais, a Tropicália e os Anos 70. Ministrada pelo professor Flávio Azevedo, a atividade aborda como o surgimento da televisão, a expansão da indústria fonográfica e as transformações políticas e culturais dos anos 1960 influenciaram a criação musical no País. Ao longo das aulas, Azevedo percorre o fenômeno dos festivais televisionados entre 1965 e 1972, além de analisar movimentos como a Tropicália e o Clube da Esquina. A formação destaca a trajetória de nomes centrais da MPB, a exemplo de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Belchior e Alceu Valença. As inscrições custam R$ 232,00 no site do instituto ou na recepção do centro cultural.