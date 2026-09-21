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em foco

- Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 00:25

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Na mostra No inverno faz primavera: Antônio Augusto Bueno, o artista reúne obras produzidas ao longo de três décadas de carreira.

Na mostra No inverno faz primavera: Antônio Augusto Bueno, o artista reúne obras produzidas ao longo de três décadas de carreira.


/LORAINE OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul -

MAC RS
O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul -
MAC RS
recebe duas novas exposições na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). No inverno faz primavera: Antônio Augusto Bueno (foto), na Galeria Sotero Cosme, no 6º andar, reúne trabalhos de três décadas do artista, com curadoria de Felipe Caldas e Marilice Corona, e fica em cartaz até 8 de novembro. Na Fotogaleria Virgílio Calegari, no 7º andar, Imagine um Lugar, primeira exposição individual de Alga Menegat, com curadoria de Adriane Hernandez, apresenta uma instalação que se transforma ao longo da mostra a partir de materiais encontrados nos arredores da CCMQ, e segue até 22 de novembro. Ambas têm entrada gratuita, de terça-feira a domingo e feriados, das 10h às 19h.

Em alusão ao Dia Europeu das Línguas, a 

Sala Redenção 

(Eng. Luiz Englert, 333) exibe a partir desta segunda-feira a mostra Línguas europeias, com sessões às 13h30min e 16h. A programação apresenta longas-metragens em francês, grego, finlandês, alemão, português, espanhol, italiano e inglês. A entrada é franca e aberta à comunidade. A seleção contempla títulos reconhecidos em festivais internacionais, como o francês Vingt dieux (2024), de Louise Courvoisier, o finlandês Folhas de outono (2023), de Aki Kaurismäki, e o espanhol Cerdita (2022), de Carlota Pereda. A iniciativa tem parceria da Aliança Francesa, Goethe-Institut, Instituto Cervantes, Consulado Italiano e Sesc. Confira a programação e horários de exibição nos sites da Sala Redenção e do JC.

O Instituto Ling (João Caetano, 440) recebe, nesta quarta-feira e na seguinte (dia 30), das 19h às 21h, o curso 

Histórias da Música Brasileira

- Os Festivais, a Tropicália e os Anos 70. Ministrada pelo professor Flávio Azevedo, a atividade aborda como o surgimento da televisão, a expansão da indústria fonográfica e as transformações políticas e culturais dos anos 1960 influenciaram a criação musical no País. Ao longo das aulas, Azevedo percorre o fenômeno dos festivais televisionados entre 1965 e 1972, além de analisar movimentos como a Tropicália e o Clube da Esquina. A formação destaca a trajetória de nomes centrais da MPB, a exemplo de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Belchior e Alceu Valença. As inscrições custam R$ 232,00 no site do instituto ou na recepção do centro cultural. 