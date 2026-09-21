O Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul -

MAC RS

recebe duas novas exposições na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). No inverno faz primavera: Antônio Augusto Bueno (foto), na Galeria Sotero Cosme, no 6º andar, reúne trabalhos de três décadas do artista, com curadoria de Felipe Caldas e Marilice Corona, e fica em cartaz até 8 de novembro. Na Fotogaleria Virgílio Calegari, no 7º andar, Imagine um Lugar , primeira exposição individual de Alga Menegat, com curadoria de Adriane Hernandez, apresenta uma instalação que se transforma ao longo da mostra a partir de materiais encontrados nos arredores da CCMQ, e segue até 22 de novembro. Ambas têm entrada gratuita, de terça-feira a domingo e feriados, das 10h às 19h.