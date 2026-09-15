fechamento

Dívidas agrícolas

A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) cobrou o governo federal e o Congresso pela implementação da Medida Provisória (MP) 1.376/2026, que trata da renegociação das dívidas dos produtores rurais. Em carta aberta, a FPA defende que a "renegociação rural precisa sair do papel e chegar ao produtor". A Frente relata que, apesar de a MP estar em vigor, a renegociação ainda não alcança os produtores na "velocidade e na escala necessárias, especialmente os pequenos produtores e aqueles em situação de maior vulnerabilidade financeira".

INPC

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), usado para a correção anual de salários, fechou agosto em -0,32%. No acumulado de 12 meses, o indicador marca 3,98%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Agosto teve a inflação mais baixa desde setembro de 2022 (também -0,32%). Em julho passado, o INPC também tinha apresentado deflação (-0,01%), isto é, inflação negativa. Em agosto de 2025, o indicador ficou em -0,21%.

Litoral Norte

A Viação Ouro e Prata colocou em operação ontem o Serviço Executivo Via Estrada do Mar (linha 2059), nova ligação rodoviária direta entre Porto Alegre e o Litoral Norte gaúcho. Seguindo pela Freeway e pela Estrada do Mar, sem paradas intermediárias, o percurso até Capão da Canoa é feito em cerca de 2h15min. O grande diferencial do serviço é o atendimento porta a porta, já que as paradas ficam dentro dos balneários, junto a mais de 30 condomínios de Rainha do Mar, Xangri-Lá e Atlântida, além da Rodoviária de Capão da Canoa.

Combustíveis

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 14 estados e no Distrito Federal (DF), caíram em oito e ficaram estáveis em três outros na semana de 6 a 12 de setembro. No Amapá não houve cotação. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço médio do etanol subiu 2,28%, a R$ 4,04 o litro. Em São Paulo, o consumidor e com mais postos avaliados, o preço subiu 1,62%, para R$ 3,76 o litro. A maior queda ocorreu no Acre, de 1,98%, a R$ 4,96 o litro. A maior alta foi registrada em Goiás, de 11,51%, a R$ 4,36/litro.

Balança comercial

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,548 bilhão na segunda semana de setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,034 bilhões e importações de US$ 5,486 bilhões. O mês de setembro acumula superávit de US$ 3,356 bilhões, resultante de US$ 14,247 bilhões em exportações e US$ 10,891 bilhões em importações.