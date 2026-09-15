O Espaço de Artes da UFCSPA (Sarmento Leite, 245) inaugura nesta terça-feira, às 19h, a exposição

Veio para mim, como num sonho,

da artista visual Marília Tedesco da Rosa. A mostra abre a temporada do segundo semestre do local e segue em cartaz até 16 de outubro, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h. Primeira das quatro selecionadas por edital da universidade alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a montagem reúne pinturas e desenhos que partem de memórias familiares para investigar a história de mulheres comuns e saberes transmitidos entre gerações. Com curadoria de João Arthur Maroni, as obras transformam lembranças íntimas, objetos domésticos e retratos em narrativas sobre equidade de gênero, pertencimento e identidades.

Marcando os 90 anos de morte do poeta e dramaturgo, o Instituto Ling (João Caetano, 440) recebe o editor, tradutor e escritor Benhur Bortolotto para ministrar o curso

A poética de Federico García Lorca

- Jogo e Teoria do Duende. A atividade ocorre nas quintas-feiras, 17 e 24 de setembro, das 19h às 21h. Inscrições a partir de R$ 130,00, com vendas no site da instituição e na recepção do centro cultural. Ao longo de dois encontros, o curso abordará a produção do espanhol, tendo como foco principal a conferência Jogo e Teoria do Duende, apresentada pela primeira vez em 1933. Em agosto, Bortolotto lançou a primeira edição anotada da obra publicada no Brasil, tomando como base o texto datilografado e corrigido à mão pelo próprio autor.

A pianista basca

Garazi Goñi

apresenta um recital solo dedicado à música brasileira nesta quarta-feira, às 12h30min, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089). Integrando a programação do projeto Musical Évora, a apresentação percorre diferentes estéticas da produção pianística nacional do século XX, com entrada gratuita. O repertório abrange desde valsas até sonatas e peças de vigor expressivo, reunindo composições de mestres como Heitor Villa-Lobos, César Guerra-Peixe, Radamés Gnattali, Marlos Nobre, Francisco Mignone e Fructuoso Vianna. Formada pela Escola Superior de Música da Catalunha, em Barcelona, e mestra pelo Centro Superior Katarina Gurska, em Madri, Garazi acumula premiações no País Basco e atualmente cursa doutorado em Práticas Interpretativas na Ufrgs.