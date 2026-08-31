fechamento

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Correios 1

Os Correios registraram prejuízo líquido de R$ 5,55 bilhões no primeiro semestre de 2026, alta de 30,36% ante o resultado negativo de R$ 4,26 bilhões de igual período de 2025.No segundo trimestre, o prejuízo líquido foi de R$ 2,39 bilhões, queda de 5,5% em relação ao prejuízo de R$ 2,53 bilhões registrado no mesmo período de 2025. Na comparação com o primeiro trimestre de 2026, quando o prejuízo foi de R$ 3,16 bilhões, houve redução de 24,4%.

Correios 2

O governo federal anunciou neste domingo que vai incluir no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 um aporte de R$ 6 bilhões no caixa dos Correios. De acordo com nota, a cifra dará estabilidade para a negociação de dívidas, além de permitir a condução do plano de reestruturação da estatal.

Brique da Redenção

A prefeitura de Porto Alegre está com inscrições abertas para 30 novos expositores no segmento de artes plásticas para a Feira de Arte Brique de Sábado. Os interessados podem participar da seleção até 4 de setembro, por meio de formulário on-line no site da prefeitura. Podem ser inscritos trabalhos como pintura acrílica, pintura a óleo, escultura, fotografia e xilogravura, entre outras expressões artísticas.

Endividamento

O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro ficou estável em 49,8% em junho, informou o Banco Central (BC). O número ficou no pico da série em abril e março, em 49,9%. Descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento passou de 31,1% em maio para 30,8% em junho.O comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) subiu de 28,5% para 28,9%. Sem contar os empréstimos imobiliários, passou de 26,2% para 26,6%.

Tributos

O Congresso Nacional deve analisar nesta semana cinco propostas de grande repercussão social, como o fim da jornada 6x1 e a isenção de impostos para as compras de até US$ 50 em plataformas digitais, conhecida como "taxa das blusinhas". As pautas fazem parte do esforço concentrado da Câmara dos Deputados e do Senado antes das eleições de outubro.

Desenrola

Prorrogado no início de agosto, o Novo Desenrola Brasil, programa do governo federal voltado à renegociação de dívidas bancárias, termina hoje. A iniciativa permite que pessoas físicas com débitos em atraso tenham acesso a descontos e condições de pagamento diferenciadas para regularizar a situação financeira. O programa atende consumidores com renda mensal de até cinco salários-mínimos, atualmente equivalente a R$ 8.105, e tenham dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 91 dias e dois anos.