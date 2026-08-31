PREVISÃO DO TEMPO PARA O JORNAL DO COMÉRCIO



RIO GRANDE DO SUL

Ícone: Chuva

Máxima: 21°C

Mínima: 13°C



O processo de formação de um centro de baixa pressão pelo Sul do Brasil ajuda a trazer nuvens carregadas para dentro do Rio Grande do Sul. Previsão de chuva a qualquer hora, em todas as regiões. Atenção especial para as regiões Norte, Noroeste, Serra e Litoral Norte, ou seja, toda a faixa de extensão de divisa com Santa Catarina tem maior condição de chuva forte com temporais. Nas demais regiões do Estado, a chuva também estará presente, intercalando com períodos de melhoria, que acontecem mais na Campanha. Temperaturas serão amenas à tarde, mas manterá a sensação de frio ao longo de todo o dia.

PORTO ALEGRE

Ícone: Chuva

Máxima: 20°C

Mínima: 16°C

A semana começa com tempo bastante instável pela Capital e Região Metropolitana. Nuvens carregadas atuam durante todo o dia, trazendo momentos de chuva. O tempo instável ainda irá predominar na terça-feira, mas em parte do dia. Há condições de chuva mais para madrugada e de manhã, com aberturas de sol ao longo do dia, devido à aproximação de uma nova massa de ar seco que

será a grande influência da quarta-feira.



PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS

TER QUA QUI SEX SAB

Sol e chuva Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e chuva

17 19 25 17 12

14 9 9 13 08