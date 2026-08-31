Uma gravação inédita dos

Beatles

foi divulgada nas redes oficiais da banda. Day Tripper (Songwriting Work Tape) mostra um registro sonoro de John Lennon e Paul McCartney trabalhando em uma versão inicial do hit Day Tripper, do álbum Rubber Soul, lançado em 1965. "Inicialmente baseada em uma antiga canção folclórica que John havia composto no mês anterior, a gravação registra a dupla desenvolvendo a música em conjunto, evidenciando a diversão que sentiam ao compor em parceria", diz a descrição do vídeo, disponível no YouTube. É possível ouvir John e Paul rindo enquanto trabalham na canção, com John fazendo referência, mais tarde, ao alto nível de qualidade sonora captado na gravação. A publicação antecede a versão especial e estendida de "Rubber Soul" que será lançada em outubro.

O escritor, tradutor e professor Pedro Gonzaga ministra o curso

Os Mestres do Haicai

- breve história de uma breve forma nas quartas-feiras, dias 2 e 9 deste mês, das 19h às 21h, no Instituto Ling (João Caetano, 440). Ao longo dos dois encontros, serão analisados cerca de 50 poemas de cinco mestres clássicos do gênero: Bashô, Buson, Issa, Shiki e Chiyo-ni, uma das principais vozes femininas do haicai. As inscrições custam R$ 130,00 (meia-entrada) e R$ 260,00 (inteira), pelo site do Instituto Ling ou na recepção do centro cultural.

O mestre rabequeiro

Maciel Salú,

conhecido como a "voz do trovão", apresenta seu trabalho autoral pela primeira vez em Porto Alegre nesta quinta-feira, às 20h, no Salão de Atos da Ufrgs (Paulo Gama, 110), dentro do projeto Unimúsica, que celebra 45 anos de atividade. Na véspera, dia 2 de setembro, às 19h, o artista também recebe o público para uma conversa no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). Ambos os eventos têm entrada gratuita, mediante doação de um quilo de alimento não perecível, com retirada antecipada de ingressos para o show a partir desta segunda-feira, e tradução em Libras. No repertório, Maciel apresenta composições do disco Ogum (2023), que mescla influências das tradições de terreiro, da cumbia e do afrobeat, além de músicas como Mãe do Mar e Gaiola da Saudade. Herdeiro da família Salustiano, uma das mais expressivas da cultura popular de Pernambuco, o artista soma três décadas de carreira e já integrou a Orquestra Contemporânea de Olinda, indicada ao Grammy Latino em 2010.