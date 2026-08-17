previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Uma corrente de jato de baixos níveis irá atuar sobre o território gaúcho, com previsão de sol e temperatura muito acima da média para esta época do ano. O amanhecer será muito abafado, com mínimas ao redor e acima de 20°C na Metade Norte e no Oeste. Por outro lado, a tarde será abafada, com máximas ao redor e acima de 30°C, podendo passar de 33°C em pontos dos Vales e do Noroeste. Frente quente na fronteira com o Uruguai trará elevado risco de chuva forte e temporais.

Porto Alegre

A semana começa com tempo firme e abafado, por conta de uma corrente de vento Norte. A temperatura será típica de verão na cidade e Região Metropolitana. Isso muda na terça, com temperatura amena por conta da virada no vento. A partir de quarta a instabilidade chega e a segunda metade da semana tende a ser fria.