fechamento

Movelsul

O Parque de Eventos de Bento Gonçalves sedia de hoje até o dia 20 de agosto a 25ª edição da Movelsul Brasil, reconhecida como a principal feira do segmento no continente. O evento organizado pelo Sindmóveis contará com cerca de 200 marcas expositoras e tem a expectativa de reunir aproximadamente 19 mil visitantes. Além da forte presença internacional, com compradores oriundos de mais de 40 países, o evento atesta seu poder no mercado interno: a feira receberá visitantes de todas as regiões do Brasil, marcando presença de 25 estados.

Empresas

Todas as empresas do Rio Grande do Sul devem realizar o recadastramento junto à Receita Estadual até o final de setembro. A medida, que integra o Programa Anual de Recadastramento da Receita Estadual, iniciou em 1º de maio para empresas do Simples Nacional e, a partir de agosto, passou a incluir estabelecimentos do regime geral de tributação. Ao todo, 36,6 mil delas concluíram o procedimento até 12 de agosto, o que representa apenas 14,7% do público-alvo.

Indústria láctea

A Italac firmou contrato para adquirir as marcas de laticínios Líder e Tânia, além de determinados ativos operacionais da A.R.C. Logística e Alimentos, informou a companhia em comunicado divulgado na sexta-feira. O objetivo é ampliar o portfólio de marcas e fortalecer a presença no mercado nacional. O valor da transação não foi informado.

Bares e restaurantes

O segmento de alojamento e alimentação, no qual bares e restaurantes representam 85% dos estabelecimentos, criou 47 mil vagas no segundo trimestre de 2026 em comparação ao trimestre anterior. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua trimestral, divulgada pelo IBGE.

Inadimplência

No Rio Grande do Sul a inadimplência cresceu 0,54% em julho e atinge 46,76% dos gaúchos, informou a Serasa. São mais de 4.158 milhões de consumidores inadimplentes que juntos devem mais de R$ 34.1 bilhões, sendo que o tíquete médio por inadimplente é de R$ 8.2 mil. Entre os inadimplentes, 34,5% estão na faixa entre 41 e 60 anos, seguidos por consumidores entre 26 e 40 com 31,9% das dívidas e os acima de 60 anos, com 26,1% dos débitos. Ainda no estado, 27,3% são débitos são com bancos e cartões de crédito, 18,71% com financeiras e 13,87% com serviços.