Começou neste final de semana a 54ª edição do maior festival de cinema do Brasil. Sob as bênçãos do onipresente Kikito (que comemora 60 anos de existência, em uma trajetória à parte), o

Festival de Cinema de Gramado

teve sua abertura oficial com céu cinzento, na sexta-feira, mas foi se abrindo em dias ensolarados e agradáveis logo a seguir - um clima que manteve as ruas da cidade serrana fervilhando de turistas e visitantes. A cerimônia inaugural teve muita música, a cargo da Orquestra Sinfônica de Gramado, conduzida por Júlio César Wagner, e da cantora Paola Delazzeri, além de manifestações de autoridades como o prefeito de Gramado, Nestor Tissot. Depois da festa inaugural, o tapete vermelho da Rua Coberta abriu-se para a celebração do cinema, com a passagem de personalidades e profissionais do audiovisual gaúcho e brasileiro, antes da sessão hors-concours do filme de abertura, Antártida.

Estrela do filme de abertura, e homenageada deste ano com o Troféu Oscarito,

Andrea Beltrão

foi a grande ausência do primeiro fim de semana de festival. Por vídeo, durante a apresentação da equipe de Antártida, a atriz explicou, com bom humor, a razão de não ter subido a Serra. "Tive um pequeno contratempo", afirmou, enquanto mostrada a perna imobilizada após uma lesão no tornozelo. Mesmo sem estar presente, Andrea recebeu a devida homenagem na noite de sábado, antes da exibição dos primeiros filmes em competição - Feito Pipa, de Allan Deberton (longas-metragens brasileiros) e O Projeto, de Sabrina Fidalgo e Yvan Rodic (documentários). Para a noite de domingo, além do longa Pele de Rinoceronte, de Marcello Ludwig Maia, o Palácio dos Festivais receberia a entrega do Prêmio Assembleia Legislativa para os curtas gaúchos em competição, exibidos nas tardes de sábado e domingo.

Dirigido por Bruno Safadi, a partir de roteiro de Cláudia Jouvin,

Antártida

abriu as exibições de Gramado com um thriller psicológico ambientado na Estação Comandante Diniz, base brasileira em solo antártico. Em meio a um inverno rigoroso, uma jovem cientista é violentada, o que leva as demais mulheres da equipe a conduzir uma investigação em busca do culpado. Com um elenco estelar (com nomes como Marina Ruy Barbosa, Leandra Leal, Lázaro Ramos, Gero Camilo e Antônio Calloni, entre outros), o filme também chamou atenção pela recriação convincente do ambiente inóspito do continente gelado. "O twist dessa história é como as mulheres se escutam, se unem e se apoiam para resolver a situação", afirmou a roteirista Cláudia Jouvin. "É um ambiente hostil pela natureza, pelo inverno, mas também por todas as violências de gênero - não só a macro, que carrega a história, mas as micro-violências que acontecem no dia-a-dia daquele ambiente", acrescentou o diretor Bruno Safadi. A produção da Globo Filmes estreia nos cinemas brasileiros em 17 de setembro. (Igor Natusch, de Gramado)