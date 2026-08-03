Festival internacional de artes cênicas que acontece de 10 a 20 de setembro em diversos palcos da Capital, a 33º edição do

Porto Alegre em Cena

tem a primeira atração confirmada. Trata-se de Mudando de Pele , solo de Taís Araujo com direção de Yara de Novaes, com apresentações nos dias 12 e 13 de setembro, sábado (20h) e domingo (18h), no Teatro Simões Lopes Neto. Na peça, Taís interpreta Mayah, uma mulher de quase 40 anos em busca de ruptura com acordos sociais e identitários, acompanhada no palco por duas musicistas: Dani Nega, que também assina a direção musical, e Layla, responsável por tocar ao vivo a kora africana, uma harpa utilizada pelos povos da África Ocidental. Nesta edição, o festival propõe refletir sobre o Brasil contemporâneo a partir de temas como resistência, identidade, memória e cultura. A programação completa será anunciada no dia 11 de agosto, e os ingressos começam a ser vendidos no dia seguinte em portoalegreemcena.com.br.

Estrelado por Nicolas Cage, o longa

Fortitude

está no centro de uma batalha judicial multimilionária. Produtores do filme processaram a Netflix em US$ 105 milhões pelo furto de um disco que continha o título inédito. O crime ocorreu em Los Angeles, no escritório da plataforma, e teria resultado num prejuízo de US$ 45 milhões. De acordo com os produtores, a Netflix não revelou se um boletim de ocorrência foi registrado após o ocorrido e que a plataforma teria negado envolver o Departamento de Polícia de Los Angeles na busca pelo material. Por sua vez, um porta-voz da Netflix disse ao The Hollywood Reporter que a empresa não deve ser responsabilizada pelo prejuízo causado por um filme "distribuído sem as devidas medidas de segurança padrão da indústria." Fortitude é um suspense de espionagem em que agentes da inteligência britânica tentam influenciar a Segunda Guerra Mundial. O filme de Simon West traz ainda os atores Michael Sheen e Ben Kingsley.

Escrita por Gilberto Schwartsmann e estrelada por Zé Adão Barbosa e Arlete Cunha, a comédia teatral

A livraria do amor