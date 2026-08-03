Festival internacional de artes cênicas que acontece de 10 a 20 de setembro em diversos palcos da Capital, a 33º edição do
Porto Alegre em Cena
tem a primeira atração confirmada. Trata-se de Mudando de Pele, solo de Taís Araujo com direção de Yara de Novaes, com apresentações nos dias 12 e 13 de setembro, sábado (20h) e domingo (18h), no Teatro Simões Lopes Neto. Na peça, Taís interpreta Mayah, uma mulher de quase 40 anos em busca de ruptura com acordos sociais e identitários, acompanhada no palco por duas musicistas: Dani Nega, que também assina a direção musical, e Layla, responsável por tocar ao vivo a kora africana, uma harpa utilizada pelos povos da África Ocidental. Nesta edição, o festival propõe refletir sobre o Brasil contemporâneo a partir de temas como resistência, identidade, memória e cultura. A programação completa será anunciada no dia 11 de agosto, e os ingressos começam a ser vendidos no dia seguinte em portoalegreemcena.com.br.
Estrelado por Nicolas Cage, o longa
Fortitude
está no centro de uma batalha judicial multimilionária. Produtores do filme processaram a Netflix em US$ 105 milhões pelo furto de um disco que continha o título inédito. O crime ocorreu em Los Angeles, no escritório da plataforma, e teria resultado num prejuízo de US$ 45 milhões. De acordo com os produtores, a Netflix não revelou se um boletim de ocorrência foi registrado após o ocorrido e que a plataforma teria negado envolver o Departamento de Polícia de Los Angeles na busca pelo material. Por sua vez, um porta-voz da Netflix disse ao The Hollywood Reporter que a empresa não deve ser responsabilizada pelo prejuízo causado por um filme "distribuído sem as devidas medidas de segurança padrão da indústria." Fortitude é um suspense de espionagem em que agentes da inteligência britânica tentam influenciar a Segunda Guerra Mundial. O filme de Simon West traz ainda os atores Michael Sheen e Ben Kingsley.
Escrita por Gilberto Schwartsmann e estrelada por Zé Adão Barbosa e Arlete Cunha, a comédia teatral
A livraria do amor
cumpre temporada até esta terça-feira no Teatro do CHC Santa Casa (av. Independência, 75), com sessões diárias às 19h. Ingresso a R$ 60,00 (inteira) no Sympla. A trama acompanha Eurípedes e Perséfone, amigos desde a faculdade que nutrem uma paixão secreta e nunca ousam revelar seus sentimentos. Eurípedes, dono de uma tradicional livraria e profundo conhecedor da literatura mundial, enfrenta uma crise financeira avassaladora e está à beira da falência, enquanto um inglês chamado Sir Leonard Thyphon insiste que deseja comprar o terreno para erguer um shopping center. Para piorar, ele recebe uma carta de Perséfone anunciando seu casamento com um lorde inglês que conheceu nas férias. A reviravolta acontece quando Perséfone decide visitá-lo e o ajuda a alavancar as vendas com excelentes negócios.