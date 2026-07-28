O músico e multiartista indígena

Rafael Erê Guarani

lança o álbum Milombaião com entrada franca, nesta terça-feira, às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). O EP reúne cinco composições autorais que traçam paralelos entre a música gaúcha e a nordestina, tendo a gaita como ponto de encontro entre os dois universos; além de contar com as participações de Valéria Barcellos, Silvero Pereira, Renato Borghetti e o Cacique Cláudio Guarani, com direção musical da etnomusicóloga Clarissa Ferreira. No show, Rafael sobe ao palco com Maryanne Francescon na gaita, Zelito Ramos no baixo e Bruno Coelho na percussão. O projeto, financiado pelo PNAB 2024, também prevê uma oficina formativa sobre a fusão entre milonga e baião.

Marcando o retorno do

Sarau do Solar

ao Teatro Dante Barone (Praça Marechal Deodoro, 101), a Orquestra de Câmara da Ulbra, sob regência de Tiago Flores, se apresenta nesta quarta-feira, às 19h. A noite conta com a participação da pianista Olinda Alessandrini, primeira artista a se apresentar no projeto, em 1993, interpretando obras de Chiquinha Gonzaga ao piano Steinway & Sons recentemente restaurado da Assembleia Legislativa. O espetáculo também terá as participações do bandolinista Elias Barboza e do percussionista Fernando Sessé em obras do repertório do choro brasileiro. O programa percorre o trabalho de artistas como Villa-Lobos, Ernesto Nazareth, Pixinguinha e Valdir Azevedo, celebrando os 30 anos da orquestra e os 33 anos do Sarau do Solar. O evento tem entrada franca e será transmitido ao vivo pela TV Assembleia e pelo YouTube da Assembleia Legislativa.

O longa de animação

Toy Story 5

alcançou um novo marco nas bilheterias e assumiu a liderança entre os lançamentos de 2026. A animação da Disney e da Pixar ultrapassou a marca de 1,22 bilhão de dólares (aproximadamente R$ 6,2 bilhões na cotação atual) em arrecadação mundial, tornando-se o filme de maior faturamento do ano até o momento. Desse total, 448 milhões de dólares (R$ 2,26 bilhões) vieram dos cinemas dos Estados Unidos e 573 milhões de dólares (R$ 2,9 bilhões) dos demais países. Segundo a Variety, a animação é o terceiro longa de 2026 a superar a barreira de 1 bilhão de dólares (R$ 5,1 bilhões) em bilheteria global, depois de Super Mario Galaxy e Michael, ambos com 1,1 bilhão de dólares (R$ 5,58 bilhões). A nova aventura da franquia ainda deve se tornar, nos próximos dias, a maior bilheteria da história de Toy Story. Para isso, precisa ultrapassar a marca de 1,7 bilhão de dólares (R$ 8,6 bilhões) arrecadados por Toy Story 4, lançado em 2019. A publicação também destaca que A Odisseia, que soma 639,6 milhões de dólares (R$ 3,24 bilhões) após duas semanas em cartaz, deve ser o próximo longa a atingir esse patamar.