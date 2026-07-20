Baixista da cultuada banda californiana L7,

Jennifer Finch

morreu no sábado, aos 59 anos . Segundo nota divulgada pela banda, ela foi vítima de um câncer no cérebro . Dias antes da morte, a banda e a família da artista haviam iniciado uma campanha de financiamento coletivo para custear seu tratamento hospitalar . Finch nasceu em 1966 numa clínica do Exército da Salvação, em Los Angeles, e foi adotada um ano depois. Antes de virar musicista, fotografou inúmeras bandas da cena underground californiana. Por volta de 1985, Finch tocou na banda feminina Sugar Babydoll , ao lado de Courtney Love (futuramente no Hole) e Kat Bjelland (Babes in Toyland). No mesmo ano, Donita Sparks e Suzi Gardner fundaram o L7, e Finch entrou logo depois . Responsável por um punk rock acelerado e intenso, com letras de caráter feminista , a L7 estourou com seu terceiro disco, Bricks Are Heavy (1992), que dominou as rádios rock com hits como Pretend We're Dead. Além da música, Finch era conhecida pelo ativismo em temas como direitos das mulheres e incentivo ao voto dos jovens.

Maria Fernanda Cândido e Selton Mello (foto) serão os dois agraciados com o

Kikito de Cristal

durante o 54º Festival de Cinema de Gramado - honraria que, pela primeira vez, será entregue a dois artistas simultaneamente. A organização do festival também revelou os filmes selecionados para as mostras competitivas de curtas-metragens brasileiros, longas-metragens documentais e longas-metragens gaúchos. Vinte e um novos títulos entram na disputa pelos Kikitos do festival, que acontece de 14 a 22 de agosto no Palácio dos Festivais. Para encerrar a programação, o festival apresenta a exibição hors-concours de La Perra , coprodução com o Chile, dirigida por Dominga Sotomayor, que estreou em Cannes, com Selton Mello no elenco e na produção executiva. A edição deste ano também inaugura a Residência para Jovens Cineastas, com até 60 novos talentos de todo o país para uma imersão de três dias, além do 1º Encontro Internacional de Cidades, no âmbito do Conexões Gramado Film Market, que chega à sua 10ª edição.

Atriz irlandesa que venceu o Oscar com o filme Meu Pé Esquerdo,

Brenda Fricker

morreu na última sexta-feira, aos 81 anos. A informação foi confirmada pelo seu agente, Phil Belfield, à BBC News. Fricker também é conhecida pelos seus papéis em Esqueceram de Mim 2 (foto), no qual interpreta uma senhora que alimenta pombos no Central Park e ajuda Kevin, protagonista vivido por Macaulay Culkin, e na série britânica Casualty, em que vive a enfermeira Megan Roach. A atriz nasceu em Dublin, capital da Irlanda, em 1945, e começou sua carreira com papéis na televisão e no teatro. Em 1990, quando Fricker venceu o Oscar de atriz coadjuvante por Meu Pé Esquerdo, ela se tornou a primeira irlandesa a conseguir uma estatueta na categoria, superando concorrentes como Julia Roberts e Anjelica Huston.