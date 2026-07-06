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Contra

- Publicada em 06 de Julho de 2026 às 00:25

Porto Alegre

A passagem de uma frente fria pelo Estado deixa a segunda-feira com tempo bastante instável. Momentos de chuva, no geral de intensidade fraca, ocorrem ao longo do dia na capital gaúcha.
A passagem de uma frente fria pelo Estado deixa a segunda-feira com tempo bastante instável. Momentos de chuva, no geral de intensidade fraca, ocorrem ao longo do dia na capital gaúcha.