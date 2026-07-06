A passagem de uma frente fria pelo Estado deixa a segunda-feira com tempo bastante instável. Momentos de chuva, no geral de intensidade fraca, ocorrem ao longo do dia na capital gaúcha.
213
1255104
2026-07-06 00:25:00
Jornal do Comércio
Contra
Compartilhar
- Publicada em 06 de Julho de 2026 às 00:25
Porto Alegre
Jornal do Comércio
A passagem de uma frente fria pelo Estado deixa a segunda-feira com tempo bastante instável. Momentos de chuva, no geral de intensidade fraca, ocorrem ao longo do dia na capital gaúcha.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login