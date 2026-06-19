fechamento

Migrantes

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) realiza nesta sexta-feira a 2ª Feira de Empregabilidade, das 9h às 13h, no Vida Centro Humanístico, em Porto Alegre. A feira contará com a presença de empregadores que realizarão entrevistas para mais de 100 vagas, além do oferecimento de mais de 1.500 vagas disponíveis em sistema, orientação sobre regularização migratória e atendimento multilíngue. Interessados em se candidatar às oportunidades de emprego devem comparecer ao evento com número do CPF e documentos de identificação.

Alimentos

Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), executado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), vai fornecer suco integral de pêssego em lata, filé de peixe congelado e cebola congelada para 148 cozinhas solidárias que atuam no combate à fome no Estado. A ação prevê a compra de aproximadamente 655 toneladas desses produtos da agricultura familiar, com destaque para a produção da Região Sul gaúcha. As primeiras entregas serão realizadas na segunda-feira, nos municípios de São José do Norte e Pelotas.

Educação

Integrante da Rede de Escolas Associadas da Unesco, o Colégio Santa Inês será anfitrião do Encontro Regional da Rede PEA Unesco/RS, que reunirá mais de 100 educadores, gestores e representantes de instituições de ensino de diferentes regiões do Estado, nesta sexta-feira. Com o tema “Mais que ensinar, transformar”, o evento promoverá reflexões e a troca de experiências sobre educação para o desenvolvimento sustentável, cultura de paz, formação humanizadora, inovação e cidadania global.

Apple

A Apple passou a permitir no Brasil formas alternativas de pagamento dentro de aplicativos, e a distribuição de apps por lojas concorrentes à App Store, em mudanças que são resultado de um acordo firmado com o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

INSS

O prazo para aposentados e pensionistas do INSS pedirem a devolução de descontos indevidos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários termina nesta sexta-feira no caso de quem pretende buscar atendimento nos Correios. Para quem vai fazer a contestação dos valores no aplicativo ou site Meu INSS a data final é sábado.