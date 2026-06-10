Nome emblemático da música gaúcha,

Renato Borghetti

sobe ao palco do Teatro Bruno Kiefer ( Casa de Cultura Mario Quintana - R ua dos Andradas, 736 - 6º andar ) às 20h desta quarta-feira ( 10) para apresentar o espetáculo 40 anos de Gaita ponto . R eunindo composições que atravessaram gerações, o show revisita a trajetória do disco, lançado em 1984 e que se tornou o primeiro álbum de música instrumental brasileira a conquistar o Disco de Ouro. Para revisitar as músicas do clássico LP, o acordeonista estará acompanhado de Neuro Junior (violão de sete cordas) e Pedro Borghetti (bombo legüero). No repertório, o público poderá acompanhar clássicos como Milonga para as Missões, Kilometro 11 e Merceditas, em interpretações que dialogam entre tradição e contemporaneidade. Os ingressos custam entre R$ 24,00 e R$ 60,00 e estão à venda pelo site do Sesc-RS.

Ator mais conhecido por seu papel no filme O Poderoso Chefão III,

Anthony Guidera

morreu no último sábado, aos 65 anos. Ele estava sob acompanhamento médico desde que desmaiou em sua residência, no sul da Califórnia, em maio. Segundo o TMZ, ele sofreu uma parada cardíaca. Para honrar os desejos do ator, a família solicitou o desligamento dos aparelhos de suporte à vida após três semanas de internação. Valerie, esposa do ator, diz que os médicos não sabem o que motivou a morte repentina do artista. O primeiro papel de Guidera como ator foi no terceiro filme da franquia O Poderoso Chefão, em 1990, como um guarda-costas chamado Anthony. O artista também esteve em filmes como A Rocha e Armageddon, e ganhou um MTV Movie Awards em 1996 por sua participação em Species. Seu último trabalho foi em The Annihilation of Fish, em 1999.

Um dos nomes de maior sucesso na música na França, cantor

Patrick Bruel

foi preso nesta segunda-feira, para um interrogatório sobre crimes sexuais que teria cometido entre 1997 e 2012. O caso envolve denúncias de 13 mulheres. A informação foi confirmada por diversos veículos internacionais, incluindo o The New York Times. Em maio, após acusações de estupro por parte da jornalista e escritora Flavie Flament, que teria sido abusada com 16 anos, ele afirmou nas redes sociais que "jamais forcei uma mulher", escreveu em uma publicação no Instagram. Segundo o site francês Franceinfo, porém, a acusação da jornalista não faz parte do interrogatório para o qual Bruel foi preso nesta segunda. Conforme o Ministério Público de Nanterre, a maioria das vítimas foi ouvida e acusa o cantor de "atos de estupro ou tentativa de estupro, agressão sexual e assédio". Em maio, Bruel chegou a ter uma temporada de teatro cancelada após a repercussão da acusação de Flavie. À época, ativistas feministas fizeram um protesto em frente ao teatro em que o cantor se apresentava em Paris.