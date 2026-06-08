fechamento

Indústria

O Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial, elaborado pela Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, registrou alta de 4,2% na série dessazonalizada em relação a abril, que indica aceleração na intenção da indústria nacional de lançar produtos. Na comparação com maio de 2025, o avanço foi de 29,4%, sinalizando um novo crescimento na intenção de lançamentos. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, o resultado mostra uma indústria mais ativa no desenvolvimento e na preparação de novos produtos para o mercado, o que indica um planejamento mais estruturado. Entre os segmentos analisados, o setor de bebidas manteve um ritmo mais dinâmico de movimentação.

Bets

Desde que começou a operar de forma legal no país em janeiro de 2025, a indústria de bets e cassinos online cresce em faturamento, arrecadação de impostos, número de jogadores e de empresas. Dados da Receita Federal indicam que a receita das empresas de apostas online licenciadas dobrou nos quatro primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período de 2025. A arrecadação com impostos sobre apostas saltou de R$ 2,2 bilhões nos primeiros quatro meses do ano passado para R$ 4,5 bilhões em igual intervalo de 2026. O montante arrecadado neste ano já fica próximo às contribuições feitas pela indústria do tabaco e pela agricultura, que pagam cerca de R$ 1 bilhão por mês em impostos cada.

Vinhos

A redução no imposto de importação sobre os vinhos da União Europeia, iniciada em maio deste ano, pode levar os rótulos portugueses a ultrapassarem os argentinos em participação no mercado brasileiro. A estimativa é da Comissão Vinícola Regional do Alentejo e da Adega Cartuxa, que também é dona de marcas como EA e Pêra-Manca. A implementação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul já resultou em um corte no imposto de 27% para 24% em maio deste ano. A partir de janeiro de 2027, a tributação será reduzida em três pontos percentuais ao ano até ser zerada em 2034. Atualmente, os vinhos portugueses detêm cerca de 18% do mercado brasileiro, considerando os produtos de todas as vinícolas daquele país.

Energia

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) acionou pela primeira vez um plano emergencial criado para reduzir a geração de energia do país, devido ao excesso de oferta de eletricidade previsto para este domingo. A medida foi tomada para evitar possíveis riscos de desequilíbrio no sistema elétrico, diante da previsão de oferta de energia muito maior que a demanda. Isso pode acabar derrubando a transmissão e causando apagões.