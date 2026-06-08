A arte de Tina Felice faz parte do imaginário, das memórias, das ruas e da história da capital gaúcha. Suas 'Meninas' são uma marca registrada. Ao completar 40 anos de arte, a realizadora mostra um pouco do tudo que já produziu na exposição

Tina Felice: 40 anos de arte,

em cartaz até 30 de junho na Galeria Bublitz (Neusa Goulart Brizola, 143). A visitação é de segundas às sextas, das 10h às 18h, e sábados, das 10h às 13h, sempre com entrada franca. Escolhidas pela própria artista, a partir de seu acervo pessoal, as obras oferecem um olhar amplo sobre a trajetória criativa de Tina Felice, que atua desde 1986 e foi adaptando seus métodos com o passar dos anos, superando as limitações físicas causadas pelo uso de talidomida pela sua mãe durante a gestação. Além das pinturas mais marcantes e das esculturas, Tina apresenta suas criações em arte abstrata ainda inéditas no Brasil. São obras que carregam também a identidade da artista com formas orgânicas e diferentes cores e que foram exibidas apenas em uma mostra em Londres, até o momento.

O cantor e musicista

Prince,

falecido há dez anos, terá um novo disco de inéditas e raridades lançado por seu espólio. Trata-se de uma coletânea chamada Timeless, com dez músicas gravadas entre 1977 e o último ano da vida do cantor, 2016. As faixas foram retiradas do famoso "baú" em que o artista americano guardava gravações feitas ao longo de sua carreira, incluindo material nunca lançado. Parte dessas músicas, incluindo inéditas e versões alternativas de canções conhecidas, vem sendo publicada ao longo da última década. Além da publicação no streaming, o novo disco terá diversas versões físicas, incluindo um vinil roxo em edição limitada, outro LP comum, preto, e também um CD. Timeless tem lançamento marcado para o dia 28 de agosto.

Morreu na última semana o ator norte-americano

James Handy,

que trabalhou em filmes como Top Gun: Maverick, Jumanji e Logan, da franquia X-Men. Ele foi morto a facadas no bairro de Tarzana, em Los Angeles, de acordo com informações da polícia enviadas à revista Variety. Ele tinha 81 anos. Segundo a polícia, Handy foi assassinado pelo filho de sua namorada. O suspeito teria inclusive acenado aos policiais quando eles chegaram ao local, além de afirmar que havia matado o "homem do pecado", referindo-se ao ator. O acusado do crime é de Michael Gledhill, de 44 anos, que foi preso no local. Além das obras já mencionadas, Handy atuou também em Rocketeer e Aracnofobia, ambos de boa repercussão nos anos 1990. Fez ainda várias séries de televisão.