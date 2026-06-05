Morreu, aos 56 anos, a artista visual, escritora, quadrinista e cineasta franco-iraniana

Marjane Satrapi.

Ela tornou-se famosa mundialmente pela autobiografia em quadrinhos Persépolis, baseada em sua infância no Irã durante a Revolução Islâmica e que se transformou em best-seller mundial. Segundo comunicado da família divulgado na quinta-feira, ela morreu de "tristeza", cerca de um ano após a morte do marido, o ator e produtor de cinema sueco Mattias Ripa. Persépolis (2000) tornou-se um marco contemporâneo dos quadrinhos, sendo a única graphic novel a entrar na lista dos 100 melhores livros do início do século XXI do jornal norte-americano New York Times, e sua adaptação para o cinema em 2007 ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes. Marjana também assinou obras como Bordados (2003) e Frango com Ameixas (2004). O segundo também virou filme, dirigido pela artista, que também assina o longa As Vozes (2014). Crítica ferrenha do regime iraniano, Marjana Satrapi vivia exilada na França desde 1994, tendo recebido a naturalidade francesa em 2006.

Fenômeno do sertanejo,

Luan Santana

promete botar Porto Alegre para cantar e dançar nesse sábado, em show no Estádio Beira-Rio (Padre Cacique, 891). Desde o último domingo, há fãs do músico acampados na entrada do estádio, dispostos a tudo para ficar na frente do palco. No dia do show, os portões abrem às 16h, e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) prepara uma operação especial de trânsito e transporte para atender o público, estimado em 38 mil pessoas. Desde às 6h de sábado, haverá bloqueios e restrições no entorno do estádio, em especial na rua Nestor Ludwig. Ao final do show, previsto para a meia-noite de domingo, está prevista inversão de fluxo na Edvaldo Pereira Paiva, como forma de facilitar a dispersão. A linha especial F993 – Futebol Beira-Rio estará disponível, e a recomendação da EPTC é que os fãs façam uso do transporte coletivo para chegar e retornar do evento com segurança.

No mês em que é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, o Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom) recebe, até o dia 13 de agosto, a mostra fotográfica Memória em Movimento, com imagens da

Parada Livre de Porto Alegre