Iniciativa do Banrisul Cultural em parceria com a associação Acervo Literário Erico Verissimo , o

Clube do Livro 60+

deve atender 2 mil pessoas com o envio gratuito e mensal de livros em todo o território gaúcho. O programa, criado para incentivar o convívio na terceira idade e ampliar o acesso à literatura no Estado, também contará com pequenos grupos online de debate entre os integrantes, assim como transmissões ao vivo , conduzidas por convidados da área literária e abertas a todos os públicos. As inscrições não têm custo e podem ser feitas a partir do meio-dia desta segunda-feira, 25 de maio, em banrisulcultural.com.br/ projeto/clubedolivro. A primeira edição será de julho deste ano a março de 2027 , e as obras giram em torno de temas como família , identidade , pertencimento e amizade . As publicações passam por diferentes gêneros – narrativas longas , contos , ensaios e poemas – e mesclam autores contemporâneos, tanto gaúchos quanto brasileiros, com clássicos estrangeiros.

O projeto

Plays The Samba

se apresenta no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), às 21h desta quarta-feira, fazendo um elo romantizado entre o gênero da música negra brasileira com a raiz da música negra norte-americana. Os ingressos custam entre R$ 35,00 e R$ 70,00 e estão à venda pela plataforma Tri.RS. Liderado pelo músico pelotense César Lascano, o show em formato big band revisita clássicos de nomes como Cartola, Adoniran Barbosa, Nelson Cavaquinho, João Nogueira e Benito di Paula em versão blues. A noite ainda contará com a participação especial do guitarrista Solon Fishbone e do cantor e gaitista Ale Ravanello.

Filme que lançou Arnold Schwarzenegger em Hollywood, Conan, o Bárbaro, enfim teve uma nova sequência confirmada, 42 anos depois do lançamento do último capítulo da franquia. Em entrevista ao portal TheArnoldFans, o astro confirmou que as filmagens de

King Conan

(Rei Conan, em tradução livre) começarão em 2027. Schwarzenegger, 78, também confirmou que Christopher McQuarrie, da franquia Missão: Impossível, vai escrever e dirigir o novo longa. "Nos últimos dez anos, tenho dito que precisávamos fazer King Conan, conseguir um ótimo roteiro, achar alguém que realmente entenda a obra de Robert E. Howard e a arte de Frank Frazetta e seguir em frente", disse o ator. "Quero que John Milius, que dirigiu o primeiro Conan, seja o produtor. Vai ser realmente fantástico." A ideia de King Conan é retomar o guerreiro cimério mais velho, depois de décadas de reinado, enfrentando forças que desejam tirá-lo do trono. Criado em 1932 por Howard, Conan se tornou um fenômeno da literatura de fantasia, protagonizando livros e quadrinhos ao longo dos anos. Além dos dois filmes estrelados por Schwarzenegger nos anos 1980, o personagem também foi vivido por Jason Momoa em um malfadado reboot lançado em 2011.