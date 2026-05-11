Um dos mais importantes e influentes guitarristas do Brasil,

Luiz Carlini

morreu na quinta-feira, aos 73 anos. A morte foi informada pela página do músico no Instagram. A causa não foi divulgada. Parceiro de Rita Lee , ele tocou também com Erasmo Carlos , Lobão , Titãs , Barão Vermelho , Rádio Táxi , Marcelo Nova e Supla . Este ano, Carlini fez parte da banda que acompanha Guilherme Arantes na turnê 50 Anos-Luz, além de manter a banda Tutti-Frutti . Ele conheceu Rita Lee nos Mutantes , quando os dois ainda eram adolescentes. Era vizinho do grupo na Pompéia , berço do rock paulistano, e chegou a atuar como roadie. O solo da guitarra dele em Ovelha Negra, um dos hits da roqueira, do disco Fruto Proibido (1975), é considerado histórico na música brasileira. A vida dele é contada no documentário Luiz Carlini - Guitarrista de Rock , do diretor Luiz Carlos Lucena , lançado em 2023 .

No mês em que completa 24 anos nos palcos brasileiros, o espetáculo

Adolescer

realiza uma apresentação comemorativa no Teatro CIEE-RS Banrisul (Dom Pedro II, 861) nesta terça-feira, às 20h. A sessão especial reúne os 13 atores e atrizes que constituem o novo elenco da montagem em cenas que retratam situações que ultrapassam gerações, falando sobre assuntos como preconceito, baixa autoestima, busca pela identidade e a dificuldade de fazer escolhas. Temas urgentes, como masculinidade na modernidade, misoginia, cyberbullying e o uso da inteligência artificial, também surgem em algumas das mais de 20 cenas da peça, escrita e dirigida por Vanja Ca Michel. Ingressos entre R$ 35,00 e R$ 100,00, exclusivamente pelo site Blueticket.

A cantora norte-americana

Bonnie Tyler

foi colocada em coma induzido no final da última semana, após passar por uma cirurgia de emergência. A informação foi confirmada pelo jornal britânico The Guardian. Conforme o jornal, Bonnie foi levada às pressas para um hospital em Faro, em Portugal, onde realizou um procedimento intestinal. Segundo nota divulgada por um porta-voz, o coma foi induzido para auxiliar a recuperação da cantora. "Sabemos que todos vocês desejam o melhor para ela e pedimos privacidade neste momento difícil", diz o comunicado. Bonnie é um grande nome da música dos anos 1980. Além do hit mundial Total Eclipse Of The Heart, ela também é conhecida por faixas como Holding Out For A Hero e It's A Heartache. Em 2023, a cantora foi nomeada Membro da Ordem do Império Britânico (MBE) pelos serviços prestados à música. A cantora chegou a se apresentar em Porto Alegre em 2022, durante turnê de celebração pelos 50 anos de carreira.