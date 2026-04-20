fechamento

HPS

Referência no atendimento de alta complexidade e porta aberta para situações críticas, o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre completou 82 anos neste domingo. Em janeiro, o projeto de ampliação da capacidade assistencial com a criação de cerca de 100 novos leitos recebeu R$ 20 milhões do TJ/RS. O recurso soma-se a outros R$ 26,6 milhões já garantidos pela bancada gaúcha no Congresso Nacional e R$ 1,3 milhão de emendas estaduais. O projeto da nova estrutura está orçado em R$ 140 milhões e prevê a construção de um prédio de oito andares, em um terreno de 11 mil m2.

Dengue

A Secretaria da Saúde (SES) confirmou na sexta-feira, por meio do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), o primeiro óbito por dengue do ano no Rio Grande do Sul. A vítima é uma idosa de 83 anos, com comorbidades, residente do município de Jacutinga, no Norte do Estado. A morte ocorreu no dia 15. A confirmação reforça o alerta para a circulação do vírus da dengue no território gaúcho e a importância da adoção de medidas de prevenção, bem como da busca imediata por atendimento de saúde diante dos primeiros sintomas da doença.

Bem-estar animal

O Fundo de Proteção e Bem-Estar de Animais Domésticos do RS permitirá que as prefeituras recebam repasses diretos para o financiamento de políticas públicas voltadas à causa animal. A iniciativa visa fortalecer a atuação local, possibilitando que as administrações municipais acessem verbas estaduais, federais e privadas para ampliar projetos de cuidado, proteção e responsabilidade com os animais em suas comunidades.

Combustíveis

O diesel começa a dar sinais de trégua após uma escalada forte no fim de fevereiro e ao longo de março, segundo o Monitor de Preços de Combustíveis da Veloe. Entre a última semana de fevereiro e a segunda semana de abril, o preço do diesel acumulou alta de 22,1%, avanço bem superior ao observado na gasolina comum ( 7,5%) e no etanol ( 1,9%) no mesmo intervalo.

Peru

Na etapa final da contagem oficial, o Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) informou que 93,484% das cédulas foram apuradas nas eleições para presidente. De acordo com os resultados, Keiko Fujimori (Força Popular) lidera com 17,056% dos votos, seguida por Roberto Sánchez com 12,006%, enquanto Rafael López Aliaga ocupa o terceiro lugar, com 11,938%. Diversos cidadãos entraram com pedidos de anulação do processo eleitoral.