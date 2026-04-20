previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O sol vai continuar aparecendo ao longo desta segunda-feira em todas as regiões do Rio Grande do Sul. No entanto, as nuvens voltam a aparecer mais em parte das regiões, sobretudo nos municípios do Oeste. Quanto mais para Santa Catarina, menor a nebulosidade. Porém, entre o final do dia e começo da noite, devido a áreas de instabilidade que se formam no Centro Norte da Argentina, há condições de chuva passageira em toda a extensão Oeste, chuva que não ocorre em todas as cidades, mas onde ocorre merece atenção para raios e trovoadas.

Porto Alegre

A semana começa na região da Capital com influência do mesmo ar seco dos últimos dias. Isso garante outro dia de sol entre nuvens em todas as regiões. Porém, vamos ter aumento de nuvens ao longo do dia, mas não deverá passar disso. Na terça-feira, o tempo volta a ficar instável. Boa parte do dia seguirá com tempo seco associado a aberturas de sol.