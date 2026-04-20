Evento inspirado em circuitos semelhantes em cidades como Buenos Aires e Madrid, a primeira

Noite das livrarias

acontece em solo brasileiro na próxima quinta-feira, data em que se comemora o Dia Mundial do Livro. A programação gratuita será realizada em 30 cidades de 11 estados espalhados pelo País, incluindo Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao todo, a ação coletiva envolve 86 livrarias de rua. No Centro Histórico da capital gaúcha, a partir das 18h o público poderá participar de uma feira de artistas independentes promovida pel a Livraria Baleia (Andradas, 351 - foto), onde serão expostas peças de artes gráficas, cerâmica autoral e fotografia, entre outros objetos. Intitulado Livraria à meia-luz, o evento contará com discotecagem em vinil e serviço de bebidas e drinks. Já o Happy Hour Literário da Livraria Isasul (rua Riachuelo, 1.236), também no Centro Histórico, inicia às 18h30min com show musical, serviço de petiscos e chope, e um tour guiado pelo prédio do estabelecimento.

Conhecido por viver Joey no icônico seriado de televisão Friends,

Matt LeBlanc

vai estrelar e produzir uma nova série policial da CBS. Flint marca o retorno do ator à televisão após alguns anos afastado de papéis fixos. A trama acompanha um detetive de Los Angeles (EUA), prestes a se aposentar e que tem sua saída adiada por mais cinco anos. Decidido a ser demitido, ele passa a quebrar regras - mas, ironicamente, acaba se tornando um investigador ainda melhor. O roteiro do projeto, que está em fase inicial, é assinado por Evan Katz, conhecido pelo trabalho na série 24 Horas. Caso seja aprovada, a nova série pode estrear na programação da CBS entre 2027 e 2028.

Neste feriado de 21 de abril, o Parque Harmonia recebe mais uma edição do

Noitezinha no Parque.

A partir das 16h, o público está convidado a curtir o melhor do samba e do pagode em shows gratuitos que se estendem até 22h. Em seis horas de música, quem comanda o espetáculo é a Roda de Samba à Vontade, que reúne músicos de longa trajetória na cena gaúcha, e o Grupo Sambalaiá (foto), coletivo de mulheres sambistas que traz o protagonismo feminino com repertório que vai do samba raiz aos clássicos do pagode. Além disso, a festa também conta com a DJ Fernanda Bazi, que complementa a noite com uma fusão de estilos e ritmos.