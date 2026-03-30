fechamento

Rodoviária

O governador Eduardo Leite autoriza o início das obras de reforma da Estação Rodoviária de Porto Alegre em ato ocorre nesta segunda-feira, às 16h30, na própria rodoviária. Com investimento de R$ 19,6 milhões, a obra contempla uma série de intervenções estruturais e funcionais no terminal, com foco na melhoria da experiência dos usuários.

Vacinação

A largada para a imunização contra a gripe (Influenza A e B) teve início neste sábado com aplicação da vacina para os grupos prioritários em unidades de saúde definidas pelos municípios. A partir de hoje, a vacinação estará disponível para o público-alvo em todos os postos. A campanha será realizada até o dia 30 de maio.

Eleições 2026

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, filiou-se ao PSB na noite desta sexta-feira (27) para disputar o Senado por São Paulo na chapa encabeçada por Fernando Haddad (PT) ao governo paulista e defendeu que o vice-presidente Geraldo Alckmin, agora companheiro de partido, tente a reeleição junto do presidente Lula (PT).

Pecuária

O governo do Estado abre, na próxima quarta-feira, o período para a Declaração Anual de Rebanho referente ao ano de 2026. O prazo se encerrará em 30 de junho. A declaração é uma obrigação sanitária de todos os produtores rurais gaúchos detentores de animais.

Energia

O governo federal avalia a concessão de crédito de até R$ 7 bilhões para as distribuidoras de energia elétrica das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, especificamente as concessionárias com maiores reajustes tarifários neste ano. As tratativas estão avançadas. O crédito, via BNDES, poderá atenuar o aumento porcentual nas tarifas de energia elétrica em um ano eleitoral.

Instagram

O Instagram deixará de oferecer o sistema de criptografia ponta a ponta, em que apenas o autor e o receptor de uma mensagem privada conseguem ter acesso à conversa. A Meta, dona do aplicativo de redes sociais, informou a mudança discretamente neste mês em sua página de suporte aos usuários. "Não ofereceremos mais suporte para as mensagens criptografadas de ponta a ponta no Instagram após 8 de maio de 2026", diz trecho do comunicado.