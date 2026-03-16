fechamento

Petróleo

Depois de anunciar nesta semana a maior liberação da história de barris de petróleo de suas reservas estratégicas, a Agência Internacional de Energia (AIE) informou ontem um cronograma para a disponibilização da oferta extra aos mercados. Os 400 milhões de barris são uma resposta às interrupções causadas pelo conflito no Oriente Médio, aponta a AIE em comunicado.Segundo a agência, planos de implementação individuais das liberações dos países integrantes foram submetidos ao órgão. E, de acordo com eles, os estoques de países membros da AIE na Ásia e na Oceania estarão disponíveis "imediatamente".

Diesel

O preço do litro do diesel comercializado nos postos do País alcançou R$ 6,80 e encerrou a semana em alta, segundo balanço da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).O levantamento da preços ANP leva em conta o período de 8 de março a este sábado, 14 de março. Em relação ao levantamento anterior, que contemplou a semana terminada em 7 de março, houve um aumento de 11,9% - o preço do litro apurado pela ANP era de R$ 6,08.

Oriente Médio

A guerra no Oriente Médio tem afetado o comportamento de investidores mundo afora. Com maior aversão ao risco, Bolsas e ativos de renda variável se desvalorizam, enquanto investimentos considerados seguros ganham destaque. Títulos públicos brasileiros e norte-americanos têm se valorizado diante do temor de que o conflito gere um repique inflacionário global. Outro exemplo é o dólar, novamente buscado por investidores como moeda de segurança.

Quênia

Ao menos 66 pessoas, incluindo oito crianças, morreram em virtude de enchentes que atingiram o Quênia após os fortes temporais registrados entre 6 e 7 de março. A cidade mais afetada foi a capital, Nairóbi, onde houve 33 vítimas fatais. Há mais de duas mil famílias desalojadas devido a danos nas propriedades e na infraestrutura de todo o país. Na manhã de sábado, 14 de março, equipes de resgate começaram o resgate de corpos, principalmente de veículos que foram arrastados pela força das águas.

Jogos Paralímpicos de Inverno

O Brasil terminou os Jogos Paralímpicos de Inverno neste domingo com uma campanha histórica. O País entrou pela primeira vez no quadro de medalhas, em 22º lugar, com uma prata conquistada por Cristian Ribera no esqui cross-country. O feito, somado ao ouro de Lucas Pinheiro Braathen nos Jogos Olímpicos de Inverno, encerrados em fevereiro, completa um ciclo inédito: o país agora tem medalhas em todos os formatos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, considerando as edições de Verão e de Inverno.