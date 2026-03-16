O ex-guitarrista da Motörhead

Phil Campbell

morreu na noite desta sexta, aos 64 anos. Segundo comunicado da família, a morte do músico se deu após "um longo período em tratamento intensivo depois de uma cirurgia grande e complexa". Campbell tocou no Motörhead desde os anos 1980 até 2015. Naquele ano, a morte do líder do grupo de heavy metal, Lemmy Kilmister, também significou o fim da banda, conforme o baterista da banda, Mikkey Dee, afirmou ao jornal sueco "Expressen". Posteriormente, o músico criou o Phil Campbell and the Bastard Sons com seus filhos. A banda tinha shows marcados na Europa até setembro deste ano.Criado em 1975, o Motörhead era um trio com som rápido e pesado. Influenciou tanto o heavy metal dos anos 1970 e 1980, com suas variações mais tenebrosas, quanto o punk que estourou na Inglaterra com os Sex Pistols, em 1977. Lemmy foi fundador, baixista, compositor e cantor, sendo sua voz gutural uma das marcas registradas da banda. Campbell era descrito pela família como um marido dedicado, pai e avô carinhoso, conhecido entre os familiares pelo apelido "Bampi". Ele deixa esposa, filhos e netos.

As lendas do hip-hop,

Cypress Hill,

anunciaram três shows no Brasil para 2026. Porto Alegre faz parte da rota com uma apresentação nesta terça-feira, às 21h, no bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos custam a partir de R$ 245,00 e estão à venda pela plataforma TicketMaster. Além de shows ao redor do mundo, o Cypress Hill tem tido um ano grandioso, mantendo os fãs abastecidos com novos projetos e lançamentos que estão por vir. Cypress Hill and the London Symphony Orchestra: Black Sunday Live at the Royal Albert Hall , o filme de concerto em longa-metragem, foi lançado como um evento especial de exibição limitada em março e abril, passando em mais de 500 cinemas selecionados nos EUA e no Canadá. Há três décadas, B-Real, Sen Dog e DJ Muggs iniciaram uma jornada que deixou a cultura pop ansiosa por mais. Os singles How I could just kill a man e The phuncky feel one se tornaram sucessos no cenário underground, e a postura do grupo conquistou muitos fãs na comunidade do rock alternativo. A nova turnê aproveita este impulso, junto ao álbum ao vivo com a Orquestra de Londres lançado em 6 de junho para voltar a rota internacional.

A mostra

Favelar ,