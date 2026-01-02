Um levantamento da Universidade do Sul da Califórnia mostra que 2025 marcou um forte recuo na presença de

mulheres diretoras

entre os filmes de maior bilheteria nos Estados Unidos. De acordo com o estudo, apenas nove mulheres estiveram à frente dos 100 títulos mais lucrativos do ano, o que representa 8,1% do total de diretores - uma queda em relação a 2024, quando o índice foi de 13,4%. O número, descrito pela publicação como "uma grande recessão", é praticamente o mesmo registrado em 2008. Entre os filmes dirigidos por mulheres estão, entre outros, Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, de Nisha Ganatra, Five Nights at Freddy's 2, de Emma Tammi, Amores Materialistas, de Celine Song, Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado, de Jennifer Kaytin Robinson e Hamnet (foto), de Chloé Zhao. Apenas 24 mulheres dirigiram mais de um filme entre os de maior bilheteria no período de 2007 a 2025. Dos 111 diretores em 2024, apenas três mulheres - Song, Zhao e Tammi - já haviam dirigido anteriormente um filme presente na amostra.

O mundialmente famoso grupo de k-pop

BTS

vai lançar um novo álbum no próximo 20 de março, antes de iniciar uma turnê mundial, conforme anúncio divulgado na quinta-feira. "Estou esperando por isso com mais expectativas que ninguém", escreveu o líder do grupo, RM, em carta manuscrita aos membros do fã-clube oficial. Sua gravadora, Big Hit Music, confirmou a informação. O grupo estava em pausa desde 2022, enquanto seus integrantes prestavam o serviço militar, obrigatório na Coreia do Sul para todos os homens com menos de 30 anos. Os sete integrantes do BTS concluíram o serviço no ano passado. O BTS ostenta o recorde de grupo com mais reproduções no Spotify e se tornou o primeiro de k-pop a liderar simultaneamente as paradas Billboard 200 e Billboard Artist 100 nos EUA.

Icônico cão amarelo de estimação do Mickey Mouse,

Pluto

entra em domínio público neste ano. Isso significa que a Disney não terá mais exclusividade sobre o personagem, que poderá ser reproduzido e modificado por outros criadores. O cãozinho foi criado por Walt Disney e pelo animador Norm Ferguson, ambos americanos. Segundo a lei de direitos autorais dos EUA, personagens caem em domínio público 95 anos após sua criação. No Brasil, a regra é de 70 anos da morte do autor. A primeira versão de Mickey Mouse, tutor de Pluto, entrou em domínio público em 2023, por exemplo. Outros personagens clássicos da Disney vão entrar em domínio público nos próximos anos, como o Pateta, em 2028, e o Pato Donald, em 2030. Já Huguinho, Zezinho e Luisinho devem entrar em domínio público em 2034, e o Tio Patinhas em 2043.