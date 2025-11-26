fechamento

Nota Fiscal Gaúcha

O II Seminário Regional de Educação Fiscal do municipal de Progresso será palco do sorteio de novembro do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), na quinta-feira, às 15h30min. Serão distribuídos R$ 200 mil entre 111 participantes sorteados. Estão automaticamente na disputa todos os consumidores cadastrados no NFG que solicitaram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas em outubro. Nesta edição, são 64 milhões de bilhetes concorrendo.

STF

O ministro Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal (STF), deve ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado no dia 10 de dezembro. Advogado-geral da União, Messias é cotado para vaga de Luís Roberto Barroso. O anúncio foi feito ontem pelo presidente do colegiado, senador Otto Alencar (PSD-BA), ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). A votação no plenário deve ocorrer no mesmo dia.

Embraer

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 1,09 bilhão (US$ 200 milhões) para a Embraer produzir aeronaves comerciais destinadas à exportação, informou o banco. Os recursos da linha BNDES Exim Pré-embarque contribuirão para que a empresa cumpra o cronograma de entregas previamente estabelecido com importadores de vários países.Em 2025, a Embraer estima entregar entre 77 e 85 jatos comerciais.

Livros

O varejo de livros no Brasil segue sua trajetória de alta em 2025. Dados divulgados pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Nielsen Book revelam que livrarias e e-commerces monitorados pelo instituto de pesquisa venderam 3,83 milhões de exemplares entre os dias 8 de setembro e 5 de outubro e faturaram R$ 197 milhões com a venda de livros. Em relação ao mesmo período do ano passado, isso representa crescimento de 9,3% em número de exemplares e de 11,87% em valor.

Inflação

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) arrefeceu em quatro das sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de novembro, informou ontem a Fundação Getulio Vargas (FGV). O índice como um todo moderou o ritmo de alta, de 0,24% para 0,23%, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de novembro. A desaceleração mais significativa entre as capitais ocorreu em São Paulo (0,30% para 0,21%). Em seguida, aparecem Recife (0,57% para 0,49%), Porto Alegre (0,16% para 0,10%) e Salvador (0,09% para 0,07%).