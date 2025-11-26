O Instituto Zoravia Bettiol comunicou, nesta terça-feira, sua renúncia ao imóvel conhecido como

Casa dos Leões,

localizado na Rua dos Andradas, Centro Histórico de Porto Alegre. O imóvel, tombado como patrimônio histórico do município, seria ocupado com a nova sede do Instituto, além de abrigar o acervo da artista que dá nome à instituição. Segundo nota oficial divulgada pela diretoria do Instituto, a decisão "justifica-se pela impossibilidade de atender os prazos estipulados pela Municipalidade para apresentação de cronograma de início das obras de restauro do casarão secular, uma vez que, apenas recentemente, foi aprovado projeto de captação de recursos pela Lei Rouanet, sem nenhuma garantia da referida captação em curto prazo". De acordo com o texto, o espaço que hoje abriga o Instituto Zoravia Bettiol, no bairro Ipanema, passa a ser considerado como sede definitiva da fundação. Ainda segundo o Instituto, o prédio da Casa dos Leões é devolvido à prefeitura "basicamente nas mesmas condições em que foi recebido quando da concessão, em que pese o Instituto ter investido em melhorias no telhado e levado a cabo outros reparos menores ao longo do tempo." A Casa dos Leões é uma edificação que data de 1894 e que ganhou esse nome pelas duas esculturas de leões que adornavam sua entrada. O prédio foi concebido como área residencial, e havia se transformado em cortiço até o final dos anos 1980, quando foi adquirido por uma empresa e, pouco depois, doado à prefeitura de Porto Alegre. Desde então, estuda-se um destino definitivo à casa, localizada em ponto estratégico do cenário cultural de Porto Alegre.