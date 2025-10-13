O espetáculo

Negreiros

- Histórias que a História não conta terá apresentação gratuita em Porto Alegre na terça-feira, às 13h30min, na Sala Rítmica 1 da ESEFID/Ufrgs (rua Felizardo, 750), com acessibilidade em Libras. A peça, que mistura fatos históricos e políticos para refletir sobre temas como racismo e preconceito, faz parte da programação do projeto Insurgências: protagonismo dissidente na cena. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla. Assinada pelo Grupo Teatral Leva Eu, de Viamão, a montagem estrelada por Juliano Felix, Nina Fola e Lucas Terres parte de alguns disparadores para dialogar com o passado e o presente, procurando ampliar a discussão dialética sobre a criminalização e a morte da juventude negra nas periferias. Assim, Negreiros se apresenta como metáfora para provocar outros olhares sobre situações contemporâneas análogas ao trabalho escravo e, a partir delas, falar sobre corpos negros, racismo e violência.

Morreu na sexta-feira, aos 82 anos de idade, o músico

John Lodge,

membro da banda de rock Moody Blues. A notícia foi compartilhada pela família do cantor e baixista na página oficial do grupo no Facebook. A nota não revela a causa da morte. "É com a mais profunda tristeza que temos que anunciar que John Lodge, nosso querido marido, pai, avô, sogro e irmão, foi repentinamente tirado de nós", diz o comunicado. Justin Hawyard, cantor da banda, também se despediu de Lodge no Instagram. "Tenho tantas memórias de fazermos música juntos. Minhas sinceras condolências à sua querida mulher e família." John Lodge entrou para o Moody Blues em 1966, substituindo Clint Warwick, baixista fundador. Ele participou dos trabalhos mais conhecidos da banda como Days of Future Passed, In Search of the Lost child e December. Além da mulher, ele deixa dois filhos, Emily e Kristian.

A atriz, diretora e produtora norte-americana

Diane Keaton

morreu no sábado, aos 79 anos, na Califórnia (EUA). Diane nasceu em Los Angeles, em 1946, e nunca se casou oficialmente. Ela deixa dois filhos: Dexter e Duke. Sua carreira despontou na Broadway, em 1969, quando protagonizou uma comédia de sucesso (Play it again, Sam) com Woody Allen, com quem se envolveu romanticamente durante a temporada. Nome consagrado em Hollywood, a artista venceu o Oscar de Melhor Atriz (1977) por sua atuação em Noivo neurótico, noiva nervosa, também assinado pelo cineasta estadunidense. Diane ainda despertou a atenção da meca do cinema ao interpretar Kay Adams, a namorada que mais tarde se casaria com o mafioso Michael Corleone, papel de Al Pacino, em O poderoso chefão, de 1972, e O poderoso chefão: parte 2, de 1974, ambos dirigidos por Francis Ford Coppola. Famosa como comediante, ela também se destacou em papéis dramáticos, tendo sua versatilidade confirmada por mais três indicações ao Oscar, graças aos seus papéis em Reds (1981), As filhas de Marvin (1996) e Alguém tem que ceder (2003). Além disso, sua carreira é marcada por uma série de filmes populares e de sucesso, como Manhattan (1979), O pai da noiva (1991 e 1995), O clube das desquitadas" (1996) e a animação Procurando Dory (2016). Seu último papel nas telas foi em Summer camp.