fechamento

Agronegócio

O agronegócio do Rio Grande do Sul movimentou US$ 3,3 bilhões em exportações no primeiro trimestre de 2025, um crescimento de 11,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O setor respondeu por 69,9% das exportações totais do Estado. Trata-se do terceiro maior valor registrado para um primeiro trimestre. Os dados são do Departamento de Economia e Estatística (DEE) do Estado.

Federarroz

O arrozeiro Denis Dias Nunes foi eleito, por aclamação presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz). Produtor em Santa Vitória do Palmar, ele sucede Alexandre Velho no comando da entidade e terá como vice Roberto Ghigino, que segue no cargo. Nunes será empossado em 1º de julho, para um mandato de três anos.

Salto Forqueta

A Certel restabeleceu ontem a geração de energia da sua Hidrelétrica Salto Forqueta, no Rio Forqueta, entre os municípios de Putinga e São José do Herval. A usina foi um dos locais severamente prejudicados pela enchente de 2024, com a geração paralisada em decorrência do desmoronamento da ombreira direita junto à barragem e da destruição da casa de máquinas do empreendimento. A Certel investiu em torno de R$ 45 milhões na reconstrução.

Mercosul

A Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA) apresentou ontem uma denúncia ao órgão executivo da União Europeia pedindo uma investigação formal contra o Carrefour e outras três varejistas francesas que, em novembro de 2024, suspenderam a compra de carnes produzidas no Brasil e em países do Mercosul. O documento solicita que a Comissão Europeia apure as consequências das manifestações feitas no ano passado e aplique multas aos grupos envolvidos no episódio.

BYD

O Ministério Público do Trabalho (MPT) ingressou com ação civil pública na Justiça do Trabalho contra a montadora chinesa BYD (Build Your Dreams) e duas empresas terceirizadas que atuavam na construção de fábrica em Camaçari (BA). As empresas são suspeitas de trabalho escravo e tráfico de pessoas.

Energia

O mercado livre de energia chegou a 71.961 unidades consumidoras em abril. Nos últimos 12 meses, foram 28.544 novas adesões, alta de 66%, segundo a Abrace.