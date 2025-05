O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) recebe a nova turnê da cantora

Luedji Luna

neste sábado, às 21h. Em sua nova performance, a artista, nome de peso no cenário musical contemporâneo, pretende prestar uma homenagem à uma verdadeira lenda da música: a nigeriana Sade Adu. Ingressos no Sympla, de R$ 100,00 a R$ 200,00. No repertório de Leduji Luna Canta Sade, estão incluídas canções como Smooth Operator, Like a Tattoo e Kiss of Life. De acordo com a cantora brasileira, é uma honra interpretar as músicas da nigeriana não apenas por seu talento musical, mas também pela forma como ela se manifesta frente aos problemas sociais. "Admiro a Sade, entre muitas coisas, por toda sua sofisticação e por nunca hesitar em se posicionar politicamente."

O Centro Cultural Vila Flores (rua São Carlos, 753) promove, a partir das 14h deste sábado, a 8ª edição da

Aldeia Medieval.

Desta vez, o evento deve contar com o eixo conceitual Romances épicos, e oferece, além das tradicionais apresentações de música e dança, uma feira de expositores temáticos e competições de clãs, swordplay e arqueria. Ingressos pelo Sympla, entre R$ 40,00 e R$ 80,00. Entre as novas atrações para esta edição, destacam-se eventos como um desafio de resolução de enigmas proposto para o público e a estreia do Grupo de Teatro da Aldeia Medieval, com sua montagem interativa. O evento também deve contar com um casamento coletivo celta, realizado por um sacerdote especialista na celebração.

Neste domingo, às 18h, o Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80) sedia o primeiro edição do ano dos

Concertos Comunitários Zaffari.

Programada para iniciar a temporada, a apresentação terá a participação dos solistas Isabela Fogaça, Luiza Barbosa e Matías Herrera. A entrada para o concerto é gratuita, mas deve ser feita mediante a retirada prévia de ingressos. Dois bilhetes podem ser obtidos por CPF, em algum dos seguintes pontos selecionados: Zaffari Higienópolis, Hipermercados Bourbon Country, Bourbon Assis Brasil e Bourbon Wallig e bilheteria do Teatro do Bourbon Country. Na apresentação, a Orquestra Theatro São Pedro de Porto Alegre será regida pelo maestro Evandro Matté, e deve interpretar canções de compositores como Strauss, Brahms e Luiz Coronel. O concerto é realizado em homenagem ao Dia das Mães, procurando integrar faixas que representam a força feminina.