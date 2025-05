Tempos de renovação e reencontro com a arte

Em Porto Alegre, uma série de iniciativas que visam reacender a chama da arte e da cultura na população brotaram nos meses seguintes às enchentes. Em diferentes pontos da capital gaúcha, projetos inovadores e espaços revitalizados abrem suas portas, oferecendo um alento e uma oportunidade de reencontro com a sensibilidade e a expressão artística.

Um desses faróis de esperança é o recém-inaugurado Instituto Brasa Zona Norte (IBZN), idealizado e dirigido pela produtora cultural Adriana Wichmann Paz de Mattos. Localizado no bairro Sarandi, em área que não foi diretamente atingida pelas águas, o IBZN nasceu da mobilização da Igreja Braza Zona Norte, que atuou como abrigo para desalojados em 2024, acolhendo cerca de 300 pessoas.

Inaugurado no último dia 12 de abril, o IBZN se estabeleceu como um espaço de apoio aos recomeços, oferecendo diversos cursos, desde finanças e mídias sociais até artesanato com tecidos e retalhos, incentivando a criatividade e a geração de renda. "Queremos ajudar nessa recuperação, oferecendo ferramentas para as pessoas que perderam tudo se levantarem, bem como para a reconexão das crianças com o ambiente escolar", explica Adriana.

Nesse sentido, um dos destaques do Instituto é a retomada do Fábrica de Sonhos, projeto de orquestra jovem que iniciou em 2019 no Espaço Força e Luz, foi interrompido durante a pandemia de Covid-19 e passou rapidamente (de agosto a dezembro do ano passado) pela Casa de Cultura Mario Quintana. Sob a batuta da violonista Luiza Czeczelcki, o projeto oferece aulas de teoria, repertório e percepção musical para jovens de 13 a 16 anos. "As aulas são gratuitas para os impactados pela enchente. Também oferecemos bolsas para jovens de baixa renda comprovada", sinaliza Adriana. "Iremos começar de forma mais reduzida, com foco no violino, mas a ideia é expandir em 2026, agregando viola, violoncelo e contrabaixo acústico", almeja. O IBZN também irá abrigar exposições de artes visuais e planeja workshops de pintura e dança (este em parceria com a Escola Ritmos, que está instalada no mesmo prédio do IBZN) para o futuro próximo.

Em outra frente, a solidariedade e o conhecimento técnico se uniram no Projeto (Re)Viver. Idealizada dentro da Uniritter pela professora de Arquitetura e Urbanismo, Raquel Daroda, a iniciativa, desenvolvida pelos estudantes do curso, visa levar bibliotecas modulares para escolas de Educação Infantil afetadas pelas enchentes. Com estrutura metálica (leve e resistente), revestida com telhas discoidais, as bibliotecas modulares são projetadas para serem espaços dinâmicos e seguros, com livros para a primeira infância expostos de forma convidativa. Segundo Raquel, os módulos podem ser deslocados para diversos ambientes por dentro das escolas e sairem dali se for necessário. "O piso é removível, e todos têm rampa de acessibilidade", emenda. Seis unidades já foram entregues: quatro em escolas de Canoas (com a expectativa de chegar a 18), uma em Taquara e outra em uma creche de Porto Alegre. "Nossa intenção é que o projeto saia dos limites das escolas atingidas pela enchente e chegue a todas possíveis", afirma a professora.

Para o público amante das artes, uma novidade é O Circo Bar, mix de bar e polo de entretenimento cultural, idealizado pelo publicitário Camilo Santa Helena e que abriu em março deste ano. Localizado na Vicente da Fontoura, em uma área não alcançada pelas águas, o empreendimento oferece atualmente shows diários de comédia e mágica, mas deve ampliar o cardápio artístico, incluindo teatro de bonecos, leitura de poesias, contação de histórias e DJ sets. O palco fica no segundo andar do casarão.

Segundo Santa Helena, o espaço busca ser não apenas "um lar" para os artistas circenses da cidade, mas também um ambiente de confraternização. "Estamos propondo que este seja um espaço cultural que recebe todas as pessoas, acolhendo os trabalhadores da Cultura dentro e fora do palco", destaca.