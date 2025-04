O Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) recebe o show

Love is a Laserquest

- Músicas para remendar coração, na noite desta segunda-feira. A partir das 21h, a cantora e atriz Bruna Paulin sobe ao palco da instituição para interpretar uma série de canções que têm como temática principal as questões do amor, e também do desamor. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente entre R$ 20,00 e R$ 60,00 na plataforma Tri.RS. No repertório, a cantora apresenta uma gama de músicas autorais, compostas por ela e pelas vocalistas Adriana Deffenti e Bibiana Petek. Além disso, também interpreta faixas assinadas por diversos artistas nacionais e internacionais. Entre os principais nomes conhecidos na cena musical, destacam-se Caetano Veloso, Angela Rorô, Djavan, Rita Lee, Gilberto Gil, Paul McCartney, Arctic Monkeys e Amy Winehouse.

A exposição As luzes se apagam, mas a festa não termina, composta por obras dos artistas

Ismael Monticelli e Fátima Rodrigo,

está aberta ao público no Pop Center (av. Júlio de Castilhos, 235). Com visitação aberta de segundas a sábados, das 9h às 19h, a mostra permanece em cartaz até o dia 1º de junho. O projeto faz parte da programação da 14ª Bienal do Mercosul, que tem como eixo conceitual principal a temática Estalo. Através de suas obras, o artista Ismael Monticelli procura provocar reflexões sobre momentos de transições e incerteza, que perduram na vida cotidiana. Seu trabalho artístico é formado por imagens transformadas em luzes neon, que são exibidas dentro de caixas vazias. Nas criações de Fátima Rodrigo, por sua vez, são investigados os princípios e legados deixados pelo modernismo na América Latina. Através de uma mistura de linguagens e da utilização de elementos interativos, a arista aborda especialmente questões relacionadas à identidade de gênero no contexto latino-americano.

Nesta segunda-feira, a pianista

Liliana Michelsen

se apresenta no Espaço Figueira do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333). O recital, que faz parte da edição de abril do projeto Solo Piano, deve ter início às 12h30min, e conta com entrada gratuita para todos os públicos. Quanto ao repertório, a ideia foi montar um concerto composto inteiramente por danças. Para abrir o espetáculo, foram selecionadas três composições do balé El Sombrero de Tres Picos, assinadas pelo espanhol Manuel de Falla. Em seguida, a apresentação integra uma série de danças do compositor argentino Alberto Ginastera, e é finalizada pela peça La Valse, de Maurice Ravel.