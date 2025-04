Irmã de Chico Buarque, a cantora

Cristina Buarque

morreu neste domingo, aos 74 anos. A informação foi divulgada pelo filho Zeca Ferreira. A causa da morte não foi revelada. "Uma cantora avessa aos holofotes. Como explicar um negócio desses em qualquer tempo? Mas como explicar isso nesse tempo específico? Mas foi isso a vida inteirinha dessa mulher que tivemos, nós 5, a sorte grande de ter como mãe. Uma vida inteira de amor pelo ofício e pela boa sombra. Ser humano mais íntegro que eu já conheci. Vai em paz, mãe", disse Zeca. Cristina é filha do sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, autor do clássico Raízes do Brasil, e de Maria Amélia Alvim Buarque de Holanda. Ela é irmã de Chico Buarque, Miúcha e Ana de Hollanda. Começou a carreira na música nos anos 1960. Em 1974, ela gravou o primeiro álbum, Cristina, que conta com o sucesso Quantas Lágrimas. Durante a trajetória profissional, a cantora sempre fez questão de perpetuar a obra de grandes sambistas, como Dona Ivone Lara, Noel Rosa, Wilson Batista e Candeia.

A cidade de Porto Alegre sedia as atividades da 29ª

Semana do Teatro de Bonecos do RS,

evento anual que visa promover e incentivar a mobilização cultural e a arte da animação teatral. A programação, que inclui apresentações, oficinas e rodas de conversa, é totalmente gratuita e deve se estender até o dia 30 de abril. Diversos espaços culturais em diferentes municípios do Rio Grande do Sul pretendem participar da agenda do evento. Além da capital gaúcha, as cidades de Gramado, Caxias do Sul, Canela e Mampituba têm atividades conectadas ao festival. Em Porto Alegre, as atividades ficam distribuídas pela Ufrgs, no Quilombo do Sopapo, no Cuidado Que Mancha ou no Parque da Redenção. Realizada pelo Coletivo de Bonequeiros do RS, a Semana tem como principal objetivo valorizar o teatro de animação e estabelecê-lo como patrimônio cultural e instrumento de diálogo. A programação completa pode ser acompanhada pelo perfil @abtbunimabrasil, além das redes sociais dos grupos participantes.

A obra O Continente, do célebre escritor gaúcho

Erico Verissimo,

foi definida como o tema central da próxima palestra promovida pela Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1.190). Com entrada gratuita, o evento está marcado para ter início às 19h desta terça-feira, e deve ser realizado no tradicional Salão Mourisco da Biblioteca. Considerado a obra-prima de Verissimo, o livro O Continente constitui o primeiro volume de sua trilogia mais famosa: O Tempo e o Vento. Para discutir a construção narrativa e se aprofundar no contexto histórico do Rio Grande do Sul que permeia toda a trama, o professor de Literatura Brasileira da Ufrgs Antônio Sanseverino pretende apresentar a palestra Fabiano e a construção do continente, mediada pelo docente Ruben Castiglione.