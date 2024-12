Na última quinta-feira, o

Palácio do Comércio

(Largo Visc. do Cairú, 17) inaugurou sua nova iluminação cênica, na fachada do prédio, viabilizada pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre em parceria com a IPSul Concessionária de Iluminação Pública S/A, de forma totalmente gratuita. São 36 canhões de luz, equipados com diversas cores e efeitos, capazes de realçar o estilo arquitetônico da construção. “A iluminação foi cuidadosamente planejada para realçar os detalhes da fachada, criando um espetáculo visual que valoriza ainda mais o centro de Porto Alegre e a nossa ACPA", afirmou a presidente da Associação, Suzana Vellinho Englert. "Essa iniciativa não apenas enriquece o cenário urbano, mas também reforça o Palácio do Comércio como um símbolo da vitalidade e do progresso da nossa comunidade empresarial”. A ocasião também contou com o encerramento do ano de 2024 na sede da Associação Comercial de Porto Alegre.

Lançado em 25 de dezembro,

O Auto da Compadecida 2

se tornou a maior estreia de um filme nacional em todos os tempos. A sequência levou 173 mil pessoas aos cinemas, arrecadando R$ 4 milhões. O filme desbancou Ainda Estou Aqui, que representa o Brasil no Oscar. O filme de Walter Salles teve uma estreia de R$ 1,1 milhão, com um público de 50 mil em sua estreia, que aconteceu em 7 de novembro. No longa, Matheus Nachtergaele, Selton Mello e Virginia Cavendish retornam como João Grilo, Chicó e Rosinha, respectivamente. O longa conta ainda com Taís Araújo como a Compadecida, assumindo o papel de Fernanda Montenegro. Eduardo Sterblitch, Humberto Martins e Fabiula Nascimento completam o elenco. A direção de O Auto da Compadecida é de Guel Arraes e Flávia Saraiva.

O artista musical

Guilherme Arantes,

de 71 anos, cancelou o show que faria em Santos, no Réveillon, após passar por um procedimento não programado no coração nesta quinta-feira, em Salvador. "O cantor e compositor Guilherme Arantes foi submetido a um cateterismo com angioplastia não programado, realizado com sucesso", divulgou sua equipe nas redes sociais. "Por recomendação médica, Guilherme Arantes precisará cumprir repouso absoluto pelos próximos dez dias. Dessa forma, infelizmente, ele não poderá participar do show de Réveillon em Santos, marcado para o dia 31 de dezembro, nem do navio do Roupa Nova, no dia 3 de janeiro de 2025", conclui a nota. O evento de ano novo também contava com uma apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal (OSMS) e um show pirotécnico de fogos de artifício e tem público estimado de 1 milhão de pessoas.